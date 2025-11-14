竹市污水處理廠超載110％ 議員批：擴建延宕、家戶馬桶將炸裂

新竹市客雅水資源回收中心第一期，每天處理的生活汙水大約三萬噸，但是目前的處理量已達百分之一百一十的負載量。(圖為客雅水資源回收中心資料照)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市客雅水資源回收中心第一期，每天處理的生活汙水大約三萬噸，但是目前的處理量已達百分之一百一十的負載量，新竹市議員楊玲宜、曾資程十四日在市議會聯合質詢時指出，二0二八年預計將飆升至百分之一百三十的超載量，到時竹市家戶的馬桶恐要炸裂，要求市府應在十二月前決定、是否脫勾中央的再生水計畫，由市府自編預算進行二期擴廠。

楊玲宜表示，竹市的家戶馬桶如果炸裂，廢污水將流入側溝，對於河川水質及環境都會造成重大影響，但市府遲未編列水資源中心二期擴廠計畫經費，是否在等中央的再生水計畫？特別是，明年財劃法通過後，市府將有預算可以自行施作。

新竹市政府工務處長陳明錚答詢表示，市府一直以來都配合中央政策，推動再生水、與水資源再利用的計畫、即便過程中、因衛新竹縣或其他因素造成延誤，市府仍積極與國土署爭取、盡快啟動二期擴建工程，也希望中央能盡速核定相關計畫。

曾資程則說，客雅水資源中心污水處理已滿載、是重要的民生議題，市府不應將問題丟給中央，應及早因應與再生水脫勾的備案方案，但如今市府卻原地打轉，未編任何擴廠的經費，也未提出備案計畫，如果市府還在等中央與園區廠商針對再生水計畫明確，恐拖延整個竹市的污水處理進度，因此要求市府在能在中央與園區進行水價協商前就啟動備案，由市府自行編列預算進行二期擴廠計畫。

對此，市府工務處長陳明錚回應、主要是等中央對園區再生水計畫的態度，市府也已啟動備案計畫，會持續跟中央反映，及早因應可能的狀況。

陳明錚也說、目前已進入水價協商階段，並準備進入招商程序，他也提出備援方案，若水價協商或招商遇阻，市府仍可自行啟動二期擴建工程，市府已有盤點因應作為。