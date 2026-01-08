竹市海域水質自動連續監測站啟用！智慧科技全天候守護海洋環境

新竹市海域水質自動連續監測站啟用，與會來賓大合影。

新竹市政府攜手海洋委員會海洋保育署用心維護海洋環境，共同推動海域水質自動連續監測管理，確保水質穩定與養殖環境的安全。一一五年啟用「海域水質監測站」，副市長邱臣遠八日出席監測站啟用典禮表示，本測站具備耐候性、即時監測、雲端管理、智能預警控制，全天候監測十二項目水質項目，透過即時監測海域水質情形，藉由智慧監測設備輔助，有效掌握海域水質變化趨勢，為竹市海域水質管理改善寫下新篇章，落實全方位永續水環境治理的目標。

新竹副市長邱臣遠八日指出，海洋環境管理是長遠的工作，有賴中央支持、地方配合、企業合作，運用智慧治理，全方位的水質監測守護海洋，保障健康安心，創造宜居永續的低碳家園，也期盼民眾一起落實推動中央的「向海致敬」政策，啟動對海洋環境關懷的具體行動，培養環保生活的好習慣，從源頭做起，共同珍惜環境資源，永續愛護地球環境，為下一代提供美好的環境。

海洋委員會海洋保育署主任秘書王永昌表示，很榮幸見證新竹市海域水質監測站正式投入運作，不僅代表新竹市在海洋環境治理上的一項具體成果，也象徵我國在海域水質監測體系上持續深化與精進的重要一步。臺灣作為海島國家，海洋不僅是珍貴的自然資產，更與民生、產業及生態安全密切相關。然而，隨著沿海活動日益頻繁，海域水質管理面臨的挑戰也愈加複雜。透過即時、連續的監測機制，能有效補強既有人工監測的時空限制，提升對海域水質變化的即時掌握與預警能力，對於污染防治、環境管理及緊急應變均具有實質助益。

新竹市環保局表示，為落實智慧治理的施政策略，建構竹市水資源安全體系，自一一二年十一月起推動建置河川水質連續自動監測，目前已於頭前溪取水口、客雅溪等關鍵節點，完成佈建四處河川水質自動連續監測站，一一四年經海洋委員會海洋保育署補助經費，今年增設完成海域水質自動連續監測站（總經費六百六十七萬元，海洋保育署補助五百萬元、新竹市配合款一百六十七萬元），將守護版圖由河川延伸至海洋，達到全方位水質監測。

環保局說明，監測站為全天候二十四小時自動連續監測，監測項目包括pH、水溫、溶氧、鹽度、導電度、化學需氧量、懸浮固體、磷酸鹽、礦物性油脂、葉綠素、氨氮、銅離子等十二項，監測項目之一的「銅離子」，更是為新竹市特有的海洋環境，因地制宜而增加監測。因本市海岸有紅樹林區、野生動物保護區、定置網養殖區，香山濕地棲息著蝦、蟹類與貝類，更有台灣旱招潮蟹及珍稀的「活化石」三棘鱟，更需要掌握水質變化趨勢，進而有效預警，守護海洋的永續發展。

環保局強調，監測站能夠即時且有效掌握海域水質變化態樣與週期，藉由水質科技監控及管制，有效預防市區排水、船舶航行或民眾活動造成之海洋污染及海域水質負荷，再透過水質自動監測系統長期記錄數據，評估海域水質短、中、長期之變化改善情形。落實聯合國永續發展目標SDG6環境品質、SDG11永續城市、SDG14海洋生態，也期盼民眾共同節能減碳，推動淨零綠生活，一起守護珍貴的海洋環境，打造宜居永續、幸福友善的竹市。