竹市海域水質自動連續監測站啟用 智慧科技全天候監測守護海洋環境

新竹市「海域水質監測站」，今(8)日在港南濱海風景區外堤舉辦監測站啟用典禮，邱臣遠副市長視察監測站啟用情形。（圖／記者金祐妤攝）

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】為維護海洋環境，新竹市政府攜手海洋委員會海洋保育署共同推動海域水質自動連續監測管理，今(115)年開始啟用「海域水質監測站」，今(8)日在港南濱海風景區外堤舉辦監測站啟用典禮，副市長邱臣遠主持啟用典禮時指出，該測站具備耐候性、即時監測、雲端管理、智能預警控制，全天候監測12項水質項目，藉由智慧監測設備輔助，有效掌握海域水質變化之趨勢，為竹市海域水質管理改善寫下新篇章。

廣告 廣告

新竹市「海域水質監測站」，今(8)日在港南濱海風景區外堤舉辦監測站啟用典禮，邱臣遠副市長視察監測站啟用情形。（圖／記者金祐妤攝）

海洋委員會海洋保育署主任秘書王永昌表示，臺灣作為海島國家，海洋不僅是珍貴的自然資產，更與民生、產業及生態安全密切相關，但隨著沿海活動日益頻繁，海域水質管理面臨的挑戰愈加複雜，透過即時、連續的監測機制，能有效補強既有人工監測的時空限制，提升對海域水質變化的即時掌握與預警能力。

環保局表示，為建構竹市水資源安全體系，自112年11月起推動建置河川水質連續自動監測，目前已於頭前溪取水口、客雅溪等關鍵節點，完成佈建四處河川水質自動連續監測站，去(114)年經海洋委員會海洋保育署補助經費，今年增設完成海域水質自動連續監測站，將守護版圖由河川延伸至海洋，達到全方位水質監測。

環保局說明，監測站為全天候24小時自動連續監測，監測項目包括pH、水溫、溶氧、鹽度、導電度、化學需氧量、懸浮固體、磷酸鹽、礦物性油脂、葉綠素、氨氮、銅離子等12項，監測項目之一的「銅離子」，更是為新竹市特有的海洋環境，因地制宜而增加監測。因竹市海岸有紅樹林區、野生動物保護區、定置網養殖區，香山濕地棲息著蝦、蟹類與貝類，更有台灣旱招潮蟹及珍稀的「活化石」三棘鱟，更需要掌握水質變化趨勢，進而有效預警，守護海洋的永續發展。

環保局強調，監測站能夠即時且有效掌握海域水質變化態樣與週期，藉由水質科技監控及管制，有效預防市區排水、船舶航行或民眾活動造成之海洋污染及海域水質負荷，再透過水質自動監測系統長期記錄數據，評估海域水質短、中、長期之變化改善情形。落實聯合國永續發展目標SDG6環境品質、SDG11永續城市、SDG14海洋生態，也期盼民眾共同節能減碳，推動淨零綠生活，一起守護珍貴的海洋環境，打造宜居永續、幸福友善的竹市。