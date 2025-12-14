竹市消局下半年常年訓練全面升級

因應城市發展快速、科技產業密集與複合型災害風險提升，新竹市消防局日前於竹市消防教育訓練基地辦理一一四年下半年度常年訓練。消防局表示，此次訓練課程規劃兼顧實務與科技應用，涵蓋火災指揮、化學災害應變、災難醫學與災害通訊等核心專業，全面強化第一線消防人員災害應變與救援效能，為市民生命財產安全再添堅實保障。 新竹代理市長邱臣遠昨（十四）日表示，此次訓練由消防局長李世恭主持開訓，說明以「火災制度改革、廳舍建設升級與人力補實」三大方向，全面強化消防專業量能與救災安全。並接續辦理「火災搶救指揮幹部組合訓練」，透過情境演練方式，強化各級幹部在大型火災現場的指揮調度、戰術部署與團隊協同作戰能力，提升整體現場應變效率。

新竹代理市長邱臣遠指出，竹市為高度科技產業聚集城市，災害型態多元且風險複雜，消防人員必須具備跨專業整合能力，才能有效守護市民安全。市府將持續支持消防專業訓練與設備建置，透過訓練制度化、科技導入與公私協力，全面提升防救災量能，共同打造安全、有韌性、宜居的科技城市。

新竹市消防局長李世恭說明，因應竹市科技產業與化學工廠高度集中，此次訓練亦安排「化學災害雲端應變系統基礎訓練」，指導同仁即時掌握危害物質特性與應變處置流程；另辦理「災難醫學理念」課程，由專業醫師授課，提升消防人員於大量傷病患事故下之醫療應變能力；並實施「無線電中繼台使用說明暨操作演練」，強化災害現場通訊架設與操作能力，確保指揮調度與回報即時順暢。

竹市消防員藉由情境演練方式進行各項戰技戰術訓練。