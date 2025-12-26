竹市消局攜手馬偕 推高階醫療前進救援前線

竹市推動「特搜醫療雙軌救援機制」，於日前完成首場實兵演練。

新竹市消防局為提升重大車禍及高風險受困事故的整體救援與醫療處置效能，所屬特種搜救隊特別攜手新竹馬偕紀念醫院，首度建立並推動「特搜醫療雙軌救援機制」，於日前完成首場實兵演練，成功實證將高階醫療資源用至災害現場的可行性與安全性，展現守護市民生命安全的堅定決心。

新竹市長高虹安昨（廿六）日表示，面對複雜且高風險的重大事故，搶救速度與醫療處置品質往往是重要關鍵，市府持續推動跨域整合，讓消防救援與醫療體系彼此無縫銜接。此次特搜醫療雙軌救援機制的建立，是竹市將高階醫療資源往前推進的重要里程碑，讓市民在最需要的時刻，即可獲得最即時、最專業的醫療照護。

新竹市消防局李世恭局長說明，此次演練模擬車禍翻車夾困情境，由消防局特種搜救隊先行進場執行破壞、穩固與救出作業，同步啟動醫療雙軌支援機制，由消防局警備車即時前往接送新竹馬偕醫院專科醫師及護理師，並依流程領用醫療藥品及血品，迅速直驅災害現場，於院前即展開高階醫療處置。傷患成功救出後，隨即跨院區後送至新竹台大醫院進行後續醫治，完整串聯「現場救援、院前醫療、院際轉送」的救命流程。