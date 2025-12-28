竹市消局、中央警大簽署MOU

為全面提升火災調查技術與縱火犯罪偵查效能，新竹市消防局日前於中央警察大學與警察科技學院正式簽署合作備忘錄（MOU）。由新竹市消防局副局長陳家慶與警大警察科技學院院長吳貫遠代表雙方簽約，宣示將透過「資料共享」、「人才培育」及「委託研究」三大面向進行深度合作，也象徵竹市火災調查工作正式邁入官學合作、科技深化的新紀元。

新竹市長高虹安昨（二十八）日指出，竹市為全球半導體產業重鎮，轄內科學園區擁有高科技廠房、精密製程實驗室以及密集的人口聚落，火災型態日趨複雜，對於火災原因調查與鑑定技術要求極高。新竹市府團隊積極推動「智慧治理」與「科技防災」策略，一一三年投入逾千萬經費擴建火災鑑定實驗室並添購「桌上型顯微拉曼光譜分析儀」及「能量分散型螢光X射線分析儀」等高端儀器，更在一一四年成為六都以外第1 個取得財團法人全國認證基金會（TAF）認證的縣市。然而，硬體設備的升級只是基礎，如何導入學術界的最新研究量能，讓軟實力同步躍升，是市府持續努力的目標。

新竹市消防局副局長陳家慶表示，此次與警大警察科技學院的合作，是竹市火災鑑定實驗室在今年三月取得TAF國家級認證後的重要精進作為。警察科技學院下轄鑑識科學學系、消防學系及刑事警察學系，擁有國內最權威的鑑識專家與豐沛消防及刑事領域之研究資源。透過簽署MOU，未來當消防局面臨複雜火場重建、特殊化學物質災害或疑涉縱火案件時，將能第一時間獲得警大提供的技術諮詢與數據比對支援，猶如擁有強大的「國家級智庫」作為後盾。期盼透過官學緊密鏈結，以科學證據還原真相，讓新竹市火災調查與跡證分析更具公信力。

警大吳院長表示，學術研究需要實務案例的驗證，而實務工作則需要學術理論的引導。透過這項合作，竹市消防局將提供具研究價值的火災案例與現場調查參數，協助警大健全火災鑑識與犯罪偵查資料庫；而警大則將最新的火災原因調查技術、縱火防制策略及火場模擬重建技術回饋給第一線消防同仁。這種「雙向互惠」的模式，不僅能促進學術與實務接軌，更能共同培育出具備科學思維的高素質鑑識人才。