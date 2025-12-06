竹市消防員成功挽救市民！邱臣遠代理市長肯定消防與家屬合力救援

新竹市消防局三民分隊楊迦悅、蔡承佑(右一)成功將失去生命徵象患者救回。

▲新竹市消防局三民分隊楊迦悅、蔡承佑(右一)成功將失去生命徵象患者救回。

日前新竹市北區武陵路一帶，發生一起緊急救護事件，一名年約六十歲的女性長者，於家人餵養用餐時不慎噎到，隨即失去意識昏倒，情況相當緊急。消防局接獲通報後，立即以線上指導報案家屬協助排除異物，並同時派遣消防人員前往搶救。最後在消防人員、家屬及醫院三方合力救助下，順利將她從鬼門關前救回，近日已出院返家，恢復正常生活。

新竹代理市長邱臣遠六日表示，感謝消防同仁平日不斷精進專業、勤加訓練，才能在危急時刻臨危不亂，展現出專業又迅速的救援能力。此次案件中，消防人員即時判斷、果斷處置，成功挽救市民寶貴的性命，展現專業素養，當市民最堅強的後盾。他特別委託消防局頒發感謝狀，給此次出勤的救護人員，讚揚他們在第一線守護生命的傑出表現，同時也期勉所有消防同仁持續精進，共同守護市民的安全與幸福。

廣告 廣告

新竹市消防局說明，當日消防局勤務派遣科值勤員杜松翰獲報後立即線上指導家屬，緊急實施異物哽塞排除及CPR共約10分鐘，把握黃金搶救時間。同時緊急派遣竹光分隊消防員許鈞翔、盧潔儀，以及三民分隊的蔡承佑、楊迦悅趕赴現場，接手後續急救處置。當消防員抵達現場時，患者已無呼吸、無脈搏，呈現到院前OHCA狀態。消防員見狀立即施以CPR，以及使用BVM正壓給氣進行搶救並架設自動心肺復甦機。在消防員分秒必爭的搶救下，患者在救護車到院前於車上呈現嘔吐反應，成功恢復自發性循環(ROSC)，生命徵象也逐漸穩定。

新竹市府呼籲，民眾如遇突發緊急狀況，請立即撥打一一九尋求協助。為提升全民防災及急救應變能力，消防局於每月十九日定期舉辦防災宣導及救護技術訓練，歡迎點選連結踴躍報名( https://forms.gle/NXbYLMf3AyAa9yAp7 )。為鼓勵市民主動學習CPR、AED等基本急救技能，完成課程者可獲得學習證卡乙張，在關鍵時刻挺身而出、守護生命。