竹市消防團隊迅速應變救回患者 展現急救專業與救護量能
▲新竹市消防局長李世恭頒發感謝狀，感謝同仁出勤辛勞。
新竹市東區埔頂路日前發生一起緊急救護事件，一名年約七十歲的男子在家中突感身體不適，隨即失去意識，家屬立刻撥打一一九求助。消防局接獲報案後，線上即指導家屬進行心肺復甦術(CPR)，並立即派遣埔頂分隊救護車前往現場。由於患者情況危急，已呈現到院前心肺功能停止(OHCA)，消防局隨即加派第二台救護車支援，並通報隨車消防人員準備相關急救器材。所幸在消防人員的迅速應變、家屬的即時配合，以及醫院醫療團隊的全力搶救下，患者最終成功恢復心跳與呼吸。經醫療照護與康復治療，患者已於近日平安出院，恢復正常生活。
新竹市消防局長李世恭十六日表示，當日一一九值勤員張愷允接獲報案後，得知患者失去意識並出現瀕死式呼吸，立即線上指導家屬實施CPR，把握黃金搶救時間。除原派遣途中的埔頂分隊消防員曾俊翔、蘇宗奕外，亦緊急加派金山分隊消防員陳嘉宏、黃宥瑞前往支援，並透過無線電即時通報現場狀況，預作急救整備。救護人員抵達現場後發現，患者已無呼吸、無脈搏，呈現到院前OHCA狀態。消防員隨即接手CPR，並使用 I-gel 4號聲門上呼吸道、以BVM正壓給氣，同步施以AED電擊去顫六次，並架設自動心肺復甦機進行搶救。經消防人員分秒必爭的搶救行動，患者最終成功恢復自發性循環(ROSC)，生命徵象逐漸穩定。
新竹市消防局長李世恭說明，一一九受理人員在判斷為OHCA案件後，立即啟動DA-CPR（線上指導心肺復甦術）機制，除了派遣救護車趕赴現場，也透過電話即時指導報案民眾進行CPR，爭取黃金急救時間。在第一時間實施CPR對提升存活率具有關鍵效益。若能在心跳停止後四分鐘內開始CPR，並結合AED（自動體外心臟去顫器）使用，不僅可有效延緩腦部損傷，也能大幅提升患者的存活機會，並降低後遺症風險。
消防局指出，此次參與救護勤務的消防人員展現高度專業與臨場應變能力，第一時間果斷處置，成功為患者爭取搶救契機，挽回一條寶貴生命。這起OHCA救護案例的圓滿成功，除仰賴消防人員現場急救，更感謝醫療團隊後續的積極治療與細緻照護，使患者順利康復出院、重返日常生活。為表彰當日人員的卓越表現，由消防局長李世恭頒發感謝狀，向這群堅守第一線、守護市民生命安全的救護英雄致上最誠摯的敬意。
消防局呼籲，若遇緊急狀況，請立即撥打一一九求助，並請民眾珍惜公共資源，發揮救災救護最大效能，共同守護市民安全。此外，消防局每月十九日定期舉辦「防災宣導及救護技術訓練」，歡迎民眾踴躍報名參加，報名網址為( https://forms.gle/NXbYLMf3AyAa9yAp7 )，學習基本急救技能，如CPR與AED操作，提升自救與助人能力。
