竹市消防局勇奪內政部全國評鑑滿分特優 高虹安：全面升級消防職安守護城市安全

▲內政部職安人員至消防局進行職安措施的實地查核。

新竹市消防局參與內政部「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」一一四年度績效管考，在全國各縣市消防機關激烈競逐下脫穎而出，經消防署書面審查及實地查核，最終以滿分成績榮獲最高榮譽「特優獎」，並取得第二組縣市最高分殊榮。

新竹市長高虹安十四日表示，消防人員肩負城市安全重任，市府始終將「人員安全是救災效能的前提」作為核心治理原則，從制度設計、資源配置到管理思維，全力支持消防人員職業安全與健康。此次獲得中央高度肯定，展現市府推動以人為本、保障消防人員職場安全與身心健康上的具體成果。

新竹市消防局長李世恭說明，在市府政策支持下，消防局近年深化消防工作安全衛生管理，從經驗導向逐步轉型為制度化、系統化的管理模式。一一四年度並攜手銘傳大學組成專業輔助團隊，全面盤點並優化消防人員安全與健康管理制度，讓安全管理實際融入日常勤務流程。

新竹市政府表示，為強化跨單位協作，新竹市消防局於一一四年三月成立「安全及衛生防護小組」，定期檢視各項措施執行情形並滾動修正策略。李局長亦親自參與相關會議，展現推動消防職業安全的高度決心；在健康管理方面，各分隊陸續配置基礎生理量測設備，建立勤務前健康量測與追蹤機制；並推動職業安全宣導圖卡及建置官網「職安專區」，強化教育訓練與自主學習。此外，消防局亦結合職業醫學及心理諮商資源，提供定期駐點服務，落實全人照顧。

消防局長李世恭補充，此次榮獲內政部「特優獎」，不僅是對過去努力的肯定，更是對市府「以人為本、制度先行」消防治理方向的最佳回應。未來將持續深化消防人員安全與健康管理，打造專業、安全、具韌性的消防團隊，守護新竹市公共安全。