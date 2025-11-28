竹市消防局完成火場生存普測 邱臣遠：強化自救與安全能力

新竹市消防局落實消防人員救災安全管理，依據一一四年教育訓練教官團工作推動計畫所訂規範，強化第一線外勤同仁於火災現場的自我保護與應變能力。新竹市消防局長李世恭表示，一一四年持續推動火場生存(Fire Survival)訓練制度化，已順利完成火場生存普測，透過標準化檢核機制，全面提升消防人員在極端災害環境中的生存與救災效能，持續為市民建構更安全的救災環境。

新竹代理市長邱臣遠二十八日表示，消防工作高風險、高強度，市府相當重視消防人員安全，每一位消防同仁都背負著守護市民生命財產的使命，市府責無旁貸，必須提供最完善的訓練與最安全的作業環境，讓同仁在面對火場時能放心、家人也能安心。Fire Survival 訓練與普測，就是確保安全的關鍵工程。邱代理市長承諾，市府將持續推動訓練精進、設備更新及安全制度強化，讓竹市消防體系不斷進步。

廣告 廣告

新竹市消防局長李世恭說明，一一四年度普測自三月至十一月分梯次進行，由十八名受訓種子教官前往各分隊實施，每月固定二日於外勤勤務時段辦理，兼顧訓練品質與勤務調度。此次普測以火場安全管理與自救能力為核心，進行六大檢核項目：

一、裝備熟悉度：檢視人員是否熟稔個人防護裝備、空氣呼吸器等器材，確保進入火場前具備完整安全準備。

二、管制觀念：強化火場人員進出管制、區域劃分及資訊回報機制，落實三層安全管制制度，提升整體現場安全。

三、體能（心肺功能）：評估消防人員在高強度、高熱環境下的耐受程度，確保持續作業能力。

四、技術操作：包含故障排除、夥伴救援、啟動 MAYDAY 程序等關鍵技能，確保人員於危急情況中能迅速採取正確行動。

五、應變能力：模擬實際火場情境，檢測人員在視線受限、高溫、濃煙等壓力環境下之判斷與自救應變能力。

六、團隊合作：觀察成員之協調、分工與溝通效率，確保於高風險環境中能以團隊方式維持作業安全。

消防局長李世恭表示，評核採A（八十分）、B（七十分）、C（六十分）、D（五十分）四級制度，並明訂如任一細項為D級則須另行複測，確保所有參測消防同仁均能達到安全標準。評核作業由教育訓練副總教官許豐耀擔任年度評核小組長，負責統籌測驗模式、情境設計及進度控管，建立消防局火場生存訓練的整體品質與專業水準。

新竹市府補充，火場生存訓練除強化消防人員於高熱、低氧與濃煙等危險環境中的應對能力外，更能有效降低「人員受困」、「裝備失效」、「決策錯誤」等風險。透過訓練制度化、持續化及評核標準化，市府與消防局將共同為市民建構永續、安居的城市。