竹市消防局成立職業安全及綜合企劃科 高虹安：打造安全韌性消防團隊

新竹市政府致力落實照顧消防基層同仁理念，並因應消防勤務型態日益複雜、風險日漸提升的趨勢，新竹市消防局自一一五年一月一日起，正式將現有行政科轉型為「職業安全及綜合企劃科」，在延續原有行政綜合業務穩定運作的基礎上，進一步專責推動消防人員職業安全相關工作，展現市府對消防同仁安全與健康的高度重視。

新竹市長高虹安三日表示，市府高度重視第一線消防人員在救災、救護及災害應變過程中所承擔的高度風險，消防人員是守護城市安全的重要力量，不僅要給予充足的裝備與訓練，更要從制度面、管理面與預防面，建立完整的職業安全支持體系；此次組織調整，正是市府持續精進消防政策、強化人員照護的重要一步，也期待透過制度化、專責化的推動，讓「安全」成為消防工作的日常文化。

新竹市消防局長李世恭表示，「職業安全及綜合企劃科」未來將統籌消防人員職業安全政策規劃、教育訓練、廳舍安全管理及相關制度研析等事項，並結合既有行政企劃、研考、法規及跨單位協調功能，形成更具前瞻性與整合性的支援架構。透過專責單位的設置，能更系統性地蒐整實務經驗、分析潛在風險，並即時回饋至訓練與勤務指導中，協助第一線同仁在執勤時多一分保障、少一分風險。

消防局長李世恭強調，此次轉型並非單純的組織更名，而是服務思維與管理模式的升級。未來將以「預防重於事後」、「制度支持現場」為核心精神，持續透過專業單位協助並與第一線同仁保持互動溝通，建構更安全、更健康且更具韌性的消防職場環境，讓市民在安心生活的同時，也能看見市府對消防人員最實際、最長遠的承諾。