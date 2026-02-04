竹市消防局新進56位生力軍 高虹安授帽並見證師徒制傳承

新竹市長高虹安向7位幹部授階，同時也為新進消防人員授帽，並頒發春節加菜金，向消防同仁表達感謝。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市政府四日於消防局舉辦「授階立志．承帽守城」一一五年新進消防人員授階暨師徒傳承儀式，由市長高虹安出席見證。典禮中，高虹安向中高階消防員授階，並向新進消防同仁授帽祝福，宣示推動「消防師徒制」，以制度化方式傳承實務經驗、強化團隊戰力。

典禮中，高虹安為新進消防人員特考班代表張心怡授帽，消防局長李世恭則為警察專科學校畢業生代表吳彩瑄授帽，象徵使命與責任的正式交付；其餘新進人員則由各自指導老師親自授帽，展現「以老帶新、薪火相傳」的團隊文化，為新進消防同仁注入信心與前行力量。

消防局長李世恭指出，此次到場新進消防人員共計五十六人，包含警察專科學校第四十二期畢業生五人，以及一一二年、一一三年消防特考班五十一人，均已完成警專兩年基礎教育訓練、消防署訓練中心一年專業訓練，並銜接消防局為期一週的新進人員訓練後，正式投入第一線消防勤務。活動亦同步辦理授階儀式，由大隊長、分隊長、科員及小隊長等七位幹部共同參與，象徵組織責任、指揮體系與專業紀律的正式交付。

消防局指出，為落實「消防師徒制」精神，消防局同步規劃「師徒制授業儀式」，讓新進同仁於到職初期即能獲得系統化引導與實務陪伴，縮短適應期、降低勤務風險、穩定整體戰力。考量新進人員與指導師傅各五十六人、合計一百一十二人，為兼顧儀式莊重與流程順暢，此次採代表方式進行授業儀式三十七位新進消防人員代表與其指導師傅完成授帽傳承。

市府表示，目前竹市現有消防人力為三百六十三人，已將消防局編制擴增至四百九十八人，持續補強第一線量能、降低勤務負荷；並投入新臺幣十四點二億元推動消防廳舍整建與新建工程，包含朝山分隊、第一大隊暨中山分隊、南寮分隊、埔頂分隊及三民分隊等，打造更完善的勤務環境。