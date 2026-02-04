竹市消防局添56人 高虹安授帽

新竹市政府四日於消防局舉辦「授階立志·承帽守城」一一五年新進消防人員授階暨師徒傳承儀式，由市長高虹安出席見證。典禮中，高市長向中高階消防員授階，並向新進消防同仁授帽祝福。宣示推動「消防師徒制」，以制度化方式傳承實務經驗、強化團隊戰力。

典禮中，高市長為新進消防人員特考班代表張心怡授帽，消防局長李世恭則為警察專科學校畢業生代表吳彩瑄授帽，象徵使命與責任的正式交付；其餘新進人員則由各自指導老師親自授帽，展現「以老帶新、薪火相傳」的團隊文化，為新進消防同仁注入信心與前行力量。

新竹市長高虹安四日表示，回顧去年第一線消防同仁在水利路執行孕婦急產救護案件，在分秒必爭的情況下，仍能沉著應變、專業處置，讓生命平安接力完成。「或許沒有掌聲、沒有鎂光燈，卻是消防價值最真實的展現」，高市長勉勵新進同仁，將今日儀式視為一份承諾，把消防帽視為一份責任，在每一次出勤中守住程序、守住夥伴，也守住市民的安心。

高市長強調，市府也將以具體的人力補實與建設投入作為後盾，讓第一線消防同仁在守護市民安全時，更安心、更有底氣。

新竹市消防局長李世恭指出，此次到場新進消防人員共計五十六人，包含警察專科學校第四十二期畢業生五人，以及一一二年、一一三年消防特考班五十一人，均已完成警專兩年基礎教育訓練、消防署訓練中心一年專業訓練，並銜接消防局為期一週的新進人員訓練後，正式投入第一線消防勤務。活動亦同步辦理授階儀式，由大隊長、分隊長、科員及小隊長等7位幹部共同參與，象徵組織責任、指揮體系與專業紀律的正式交付。

李世恭指出，為落實「消防師徒制」精神，消防局同步規劃「師徒制授業儀式」，讓新進同仁於到職初期即能獲得系統化引導與實務陪伴，縮短適應期、降低勤務風險、穩定整體戰力。考量新進人員與指導師傅各五十六人，為兼顧儀式莊重與流程順暢，採代表方式進行授業儀式，由三十七位新進消防人員代表與其指導師傅完成授帽傳承。