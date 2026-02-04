竹市消防局生力軍師徒傳承 高虹安授帽祝福

市長高虹安為新進消防人員授帽。





新竹市消防局以制度化方式傳承實務經驗，4日舉辦「授階立志．承帽守城」115年新進消防人員授階暨師徒傳承儀式，由市長高虹安出席見證。典禮中，高市長向中高階消防員授階，並向新進消防同仁授帽祝福。

典禮中，高市長為新進消防人員特考班代表張心怡授帽，消防局長李世恭則為警察專科學校畢業生代表吳彩瑄授帽，象徵使命與責任的正式交付；其餘新進人員則由各自指導老師親自授帽，展現「以老帶新、薪火相傳」的團隊文化，為新進消防同仁注入信心與前行力量。

廣告 廣告

市長高虹安向幹部授階，象徵責任的正式交付。





消防局長李世恭指出，此次到場新進消防人員共計56人，包含警察專科學校第42期畢業生5人，以及112年、113年消防特考班51人，均已完成警專兩年基礎教育訓練、消防署訓練中心一年專業訓練，並銜接消防局為期一週的新進人員訓練後，正式投入第一線消防勤務。活動亦同步辦理授階儀式，由大隊長、分隊長、科員及小隊長等7位幹部共同參與，象徵組織責任、指揮體系與專業紀律的正式交付。

消防局指出，為落實「消防師徒制」精神，消防局同步規劃「師徒制授業儀式」，讓新進同仁於到職初期即能獲得系統化引導與實務陪伴，縮短適應期、降低勤務風險、穩定整體戰力。考量新進人員與指導師傅各56人、合計112人，為兼顧儀式莊重與流程順暢，此次採代表方式進行授業儀式，由37位新進消防人員代表與其指導師傅完成授帽傳承。

更多新聞推薦

● 黨主席甫卸立委職務後如願「幹大事」！ 民眾黨徵召黃國昌參選新北市長