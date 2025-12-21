竹市消防局裝備器材抽測 強化第一線救災戰力





持續提升消防人員救災應變與實務操作能力，新竹市消防局於日前辦理下半年裝備器材抽測，針對轄內10個分隊外勤同仁，進行各式救災器材操作及關東梯高、低索救出等情境式抽測，總計100位同仁參與演練測驗，表現熟練、操作確實，有效強化第一線救災量能。

市長高虹安表示，消防人員面對的每一次出勤，都是與時間賽跑、與風險對抗，平時扎實的訓練與反覆演練，是確保市民生命財產安全的關鍵。市府高度重視消防專業能力的養成，透過定期抽測與情境演練，讓同仁在高壓環境下仍能精準操作各項器材，確保救災行動安全、迅速且確實。

廣告 廣告

消防局長李世恭指出，此次抽測採隨機抽測主題的方式進行，模擬實際救災情境，檢視同仁對各項救災器材的熟悉度與臨場反應能力，並結合關東梯高低索救出等實務項目，強化高處及特殊環境救援能力。測試結果亦顯示，同仁整體操作熟悉度良好，展現平日訓練優秀成果。



更多新聞推薦

● 中油：汽、柴油各降0.4元