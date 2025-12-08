竹市消防局輔導智邦科技 榮獲職場消防安全SDGs揭露卓越獎

職場消防安全SDGs揭露企業表揚活動受獎人員。





新竹市消防局長期攜手智邦科技公司落實職場消防安全，並於今(114)年度內政部消防署辦理「職場消防安全SDGs揭露企業表揚活動」中名列前茅，榮獲「卓越獎」殊榮。消防局表示，此獎不僅是表揚智邦科技股份有限公司對於企業職場安全維護的付出，更肯定了消防局長期落實營業場所消防安全檢查及提升業者防災意識的努力。

代理市長邱臣遠表示，消防局長期深耕安全文化，對於消防人員職安環境的高度重視與支持，於今(114)年度內政部消防署辦理「安全衛生工作特殊事項績優評選」中脫穎而出，榮獲「安全教育宣導績效獎」殊榮，消防局將安全第一的核心理念，推廣至列管的營業場所，依據消防署建議指南要求竹市列管場所管理權人，落實維護消防安全設備並加強關注各項消防安全作為，確保營業場所公共安全。

廣告 廣告

市府說明，為加速場所經營者投入自主減災，消防署於114年開始辦理評選活動，強化上市上櫃公司對於GRI403中對消防安全的揭露，並鼓勵投入超越法規的創新作為、環保防災機具以及科技等有效減災作為。今(114)年度由評選委員會遴選出入選43家，並由入選公司中評選創新作為的7家公司頒發卓越獎項，消防局推薦的智邦科技股份有限公司在維護場所消防安全實施多項創新作為，深受評審青睞榮獲卓越獎項，由資深副總經理江映慧出席代表受獎，竹市消防局副局長陳家慶代表市府出席，共同見證優良企業維護消防安全獲獎榮耀。



更多新聞推薦

● 台南火車站前廣場改造年底動工 預計116年底完工