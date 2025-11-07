竹市消防局長被爆濫權！ 讓姪女1家3口「入住官舍」

新竹市消防局爆爭議，局長李世恭遭人檢舉，疑似公器私用、濫權耍官威，不僅將消防局官舍提供給姪女一家三口入住，還多次使用公務車接送小孩、載貓外出美容，甚至放任孩童在局內走道、健身房玩耍，把公家單位變成自家遊樂場。對此，李世恭回應強調，讓姪女暫住是出於暫時保護考量，並強調其他指控，皆為不實謠言。

局長爆濫用公務車「載貓送娃」 3私家車停進消防局

李世恭服務超過26年，是新竹市歷任中最年輕的消防局長。不過，他曾因晴空匯大火事件中，2名消防員殉職時的發言，引發基層反彈。如今又被爆出，不僅將消防局樓上的官舍提供給非直系親屬的姪女一家三口居住，還多次使用公務車接送小孩、載貓外出美容，甚至放任孩童在局內走道與健身房玩耍，把公家單位當成自家遊樂場。此外，還被指將三輛私家車長期停放在消防局地下室，濫用公務資源，讓基層敢怒不敢言。

局長稱「姪女入住」為躲家暴！ 違反規定...政風要查

對於外界的質疑，新竹市消防局長李世恭表示，姪女一家目前正聲請家暴令，暫時沒有其他地方可住，身為叔叔，讓他們入住宿舍也是為了盡到保護責任，避免她們遭受人身安全威脅。他認為，爆料者可能因不滿他對姪女伸出援手而惡意爆料，並強調將盡速搬離官舍，且自費繳清相關費用。至於其他指控，則澄清皆為不實謠言。

雖然他強調此舉是出於道德協助，但行為的確違反官舍使用規定，新竹市政府政風處也將介入調查。

※《台視新聞》關心您：遠離家庭暴力，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助

