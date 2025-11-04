竹市消防局首赴日本靜岡消防學校圓滿結訓 深化防災交流

竹市消防局同仁於結業式與同期日本消防員合影。

▲竹市消防局同仁於結業式與同期日本消防員合影。

新竹市消防局為強化消防專業訓練與大型災害應變能量，自九月二十九日起派員前往日本「靜岡消防學校」參加為期四週的專業訓練，日前已圓滿結訓並順利返國。消防局表示，這是竹市首次參與靜岡消防學校的系統性課程，訓練內容兼具理論與實作，深化台日雙方在防災教育與實務訓練上的專業交流與合作，展現市府推動「國際消防連結」與「城市韌性治理」的決心與行動力。

新竹代理市長邱臣遠四日表示，極端氣候與地震災害已成全球趨勢，唯有透過跨國專業學習與制度交流，才能強化城市的應變力與復原力。此次由消防局選派的5位同仁，順利完成靜岡消防學校的密集訓練，充分展現竹市消防團隊追求專業精進的態度。未來這些學員將把所學轉化為具體可行的標準作業程序(SOP)、教材與訓練模組，帶動整體教官能量與救災品質提升。

廣告 廣告

新竹市消防局長李世恭說明，此次赴日訓練課程內容包括「大規模災害應對要領」、「震災時對應救助」、「都市型搜索救助」、「火災性狀與燃燒實驗」、「車輛破壞救助」、「繩索應用」及「強制進入技術」等多項模組。課程採「簡報講解＋分站實作」的教學方式，強調理論與實務並重。訓練期間，學員分組進行搜索、破壞、搬運、撐頂及安全管制作業，充分展現團隊協調與臨場應變能力，並獲靜岡消防學校教官高度肯定。

消防局長李世恭指出，特別感謝「靜岡消防學校」副校長宮田、高村長官及全體教官團隊的專業指導，並感謝通譯陳文慧小姐在訓練期間的協助，讓整體課程交流順利進行。同時也請轉達對校長白鳥的由衷感謝。白鳥校長於曾於一一四年六月二十日赴台參與國際研討會時，當時曾與消防局進行親切交流，雙方就消防教育與防災經驗深入交換意見，進一步拉近了台日消防夥伴情誼。

消防局長李世恭補充，此次赴日訓練成果豐碩，返國後將舉辦內部成果分享會，由參訓學員向全體同仁報告課程重點與學習心得，並將訓練經驗彙整納入教育訓練科年度教材研修及教官培訓內容中，持續強化消防人員的專業知能與訓練品質。

新竹市府表示，未來消防局將以此次訓練為基礎，持續推動與日本及其他國際消防機構的合作與交流，深化實務互學與專業傳承。市府也再次肯定消防局同仁的努力與成果，強調將持續支持專業訓練與國際交流，共同打造更安全、更具韌性的城市環境。