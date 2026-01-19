竹市消防節再諦佳績 創下桃竹苗區「單日最高捐血袋數1487」

高虹安市長感謝新竹捐血中心及各熱心公益團體，響應捐血輸愛心。（圖/記者黃溎芬翻攝）

【警政時報 黃溎芬／新竹報導】新竹市消防局、義消總隊秉持救災與救難、無私大愛精神，在「119消防節」盛大辦理捐血活動，紓解春節前血庫缺血的問題。市長高虹安19日到場向大家鞠躬致意，感謝第一線的消防夥伴們發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，用專業和愛心全力守護新竹市民，強調市府目前正辦理各消防辦公廳舍的整建，做為新年禮物。

新竹市消防局義消娘子軍團，各個身手矯健、發揮大愛不落人後。（圖/記者黃溎芬翻攝）

今年119消防節雖適逢平日，民眾仍非常熱情參與捐血活動。為讓捐血不塞車，特在消防局及關新公園兩地共調度5輛捐血車，加上西大捐血室同來助陣，讓捐血人送暖不打結。春節期間是全國血荒最嚴重的時候，打火弟兄們號召鬥陣捐出熱血，希望藉此帶動市民捐血熱潮，活動別具意義，自舉辦以來已連續22年，創下桃竹苗地區捐血車當日最高捐血紀錄，共計捐出1,487袋熱血，再次創下紀錄，22年來已捐出超過14,064袋血。

新竹119 冠軍搜救名犬Clay，在消防局捐血活動現場與民眾熱情互動。（圖/記者黃溎芬翻攝）

消防局長李世恭表示，特別感謝千葉火鍋、鼎盛十里、共好發展總會、家欣樓餐廳、新竹光華獅子會等單位共同協辦。下午高虹安市長團隊與消防局長李世恭、義消總隊鍾淑英副總隊長，一起帶領所屬警義消幹部，到新竹都城隍廟舉行上香祈福儀式，遵循古禮共同祈求竹市風調雨順、國泰民安、無災無害，也保佑消防、義消人員執勤平安。

