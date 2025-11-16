竹市消防裝備評核 邱臣遠：強化戰力

竹市消防局日前辦理「一一四年度車輛裝備器材保養評核」。

新竹市消防局為確保救災與救護任務順利執行，日前辦理「一一四年度車輛裝備器材保養評核」，針對全市各分隊之消防車輛整備、救災器材保養、無線電保養及救護器耗材整備等項目進行全面檢查與評核。各分隊均展現高度重視及專業精神，維護情形良好，未來在面對各類災害時，能更迅速、有效地執行搶救任務。

新竹代理市長邱臣遠日昨表示，消防人員守護竹市公共安全，而裝備器材則是最重要的戰力基礎。每一次救災與救護任務都與裝備可靠度息息相關，市府相當重視消防裝備的妥善維護，透過定期檢查與制度化管理，確保車輛及器材維持最佳狀態，讓消防同仁能安心執勤、守護市民生命安全。此舉更是落實市長高虹安推動的「健康安心」與「宜居永續」施政目標，持續打造讓市民能安心生活、幸福成長的城市環境。

新竹市消防局長李世恭指出，救災車輛與器材是第一線任務執行的核心資產，為確保裝備處於最佳狀態，每年均定期辦理保養評核作業。一一四年並聘請外聘專家委員協助評核作業，分享專業知識給同仁學習，除檢視車輛的外觀整潔、機件功能及安全配備外，也針對救災器材與通訊設備進行功能測試與耗材盤點，確保在緊急狀況下能即時發揮效能。

消防局長李世恭表示，各分隊均展現平時良好的保養習慣與管理紀律，從救助車輛的引擎檢測、液壓破壞工具功能確認，到救護裝備耗材的分類整備，都能依標準程序落實執行。評核結果整體表現優良，顯示消防人員平時即重視裝備維護，確保出勤零失誤、零延誤。

新竹市府補充，隨著近年災害型態多樣化、勤務強度增加，車輛與器材的保養品質更顯重要。透過定期檢查與評核機制，能提前發現潛在問題，確保設備穩定運作，提升整體救災救護量能，保障市民生命財產安全。未來消防局也將持續落實裝備保養制度，結合教育訓練與技術交流，強化消防同仁的專業維護能力，打造安全、有韌性的幸福城市。