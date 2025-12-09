竹市港北社區時間銀行成果亮眼 茴香券促互助累積1187小時

新竹市港北社區發展協會在衛生福利部公益彩券回饋金補助下，以「茴香券」為交換媒介，圖為農事服務交換。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市政府今(一一四)年持續推動「共惠時間銀行」計畫，新竹市港北社區發展協會在衛生福利部公益彩券回饋金補助下，以「茴香券」作為交換媒介，促使服務時數在社區內良性循環，建立更完整的互助網絡，今年邁入第二年，成果相當亮眼。社會處表示，港北社區時間銀行透過「互助、服務、交換」的核心精神，不僅促進居民交流與社會參與，更成功打造兼具生活支持、生產協力與生態守護的友善社區服務網絡。

社會處表示，時間銀行展現在地社區最純粹的互惠精神，透過一小時換一小時的概念，讓居民彼此支持、共同面對日常生活需求，同時也讓青年返鄉參與社區事務，強化跨世代連結，打造更具韌性的社區。

社會處指出，港北社區共惠時間銀行「茴香券」自一一三年啟動後，一一四年持續擴大推動，全年服務交換時數達一千一百八十七個小時，發放茴香券五百七十張、回收四百三十二張，回收率達七成六，且會員兌換率高達百分之百，展現社區熱烈互動，「茴香券」象徵港北社區的在地特色，更成為串連社區能量的橋梁。

社會處說明，港北社區時間銀行的服務內容涵蓋生活照顧、社區農務、生態維護三大類，分別累積四百八十個小時、四百六十二、及二百四十五個小時，服務模式已深度融入居民需求，港北社區以香草園區作為主要活動基地，每月第一個星期六固定辦理會員活動日，結合農村再生與健康促進，讓可交換的服務內容更加多元，今年更首度與雲林尚義社區交流，使服務模式跨出區域、拓展合作能量。

社會處補充，時間銀行提供社區照顧與支持性服務，不僅滿足高齡者與弱勢族群需求，也讓青年、家庭能一起參與社區事務，提升社區凝聚力。未來市府將持續與各社區攜手，推動更多創新互惠模式，讓每小時的付出都能創造更多幸福循環。