竹市溪埔子排水第二分線水環境改善工程開工 斥資1.6億讓親水環境再提升

▲新竹市政府積極爭取中央支持，並攜手企業資源辦理「溪埔子排水第二分線水環境改善工程」，今(30)日動土開工。（圖／記者金祐妤攝）

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】為改善新竹市溪埔子排水第二分線水質，提升沿岸居民生活品質，新竹市政府積極爭取中央支持，並攜手企業資源辦理「溪埔子排水第二分線水環境改善工程」，今(30)日動土，代理市長邱臣遠表示，此次工程採用先進的「現地處理」與「礫間淨化」技術，從中上游改善水質，讓溪流水體逐步恢復潔淨，還給市民乾淨清澈的親水空間。

邱臣遠指出，溪埔子排水第二分線為竹市溪埔子排水系統之上游支流，流經人口稠密的新竹市中心。多年來，由於中段區域匯集大量生活污水與事業廢水，導致水質嚴重惡化，不僅污染環境，也影響居民生活品質與都市景觀。感謝環境部的大力支持，除在補助經費上給予充足協助，更在規劃與設計期間提供許多寶貴的專業建議，為工程奠定堅實的基礎。

邱臣遠強調，此工程是竹市府、環境部、國家住宅及都市更新中心以及Google四方攜手合作，感謝Google挹注支持此工程，落實水質改善與永續發展的目標，這項合作展現政府與企業協力促進環境永續的典範，期待透過跨界合作，為城市環境治理帶來更多可能。未來，溪埔子將不只是排水設施，更是市民休閒散步、學童戶外教學、遊客觀光打卡的新地標。

環境部政務次長葉俊宏說，感謝各單位的協助，特別是國家住宅及都市更新中心超前規劃部署、水質改善先行，期盼工程能如期完工，且後續順利運轉，相信對周遭的環境會有很大的改善，同時對於頭前溪的水質改善亦會有具體提升，成為都市更新的優質範例。

工務處表示，此次河川水質改善工程，總工程經費達1億5,870萬元，將同步營造友善河岸空間，結合休憩、生態與教育功能，預計116年6月完工。未來，市府將持續打造親水、樂活的水環境，提升城市韌性與市民生活品質，為打造宜居永續的智慧城市持續努力。