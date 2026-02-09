竹市烏龍罰單照與違規事項不符 民批警方執法如盲盒

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有讀者投訴指出，近期收到竹市警察局開立的交通違規罰單，但罰單所附照片與違規事實完全無法吻合，讓讀者霧煞煞到底哪裡違規，違規照片是機車，但被開罰單的是汽車，諷竹市警方連開罰單都走魔幻超現實路線，稱市府用科技負責拍片，警察負責閉眼，是執法靠盲盒，民眾清白靠運氣。

新竹市警察局第一分局表示，經查該違規車輛是在四維路55號前設置的裝卸貨車格智慧停車柱進行科技執法被開單，該輛自用小客車因違規停放在貨車車格內被系統採證相片，並由本分局審核違規事實無誤，依道路交通管理處罰條例第56條1項9款(停車車種不依規定)逕行舉發。

至於採證相片有異部分是委外公司誤植，已向警察局交通隊反映，已研議補正方式。由於是委外公司誤植採證相片所致，員警系統線上審核時違規事實及採證相片都正確無違失，但因委外公司檢附採證相片有異，致生罰單爭議將報請撤銷，並按合約罰款，造成民眾困擾表示歉意。

讀者投訴批評警方寄來的罰單違規車輛是汽車，但所附違規照片是機車，根本非車主本人，只有車號和車主是對的，但照片中看不出違規事項，大罵警方執法亂開單，批竹市自稱科技城，沒想到警察開罰單也走魔幻超現實路線。

