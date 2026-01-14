竹市焚化廠辦理蒸汽管路吹掃作業 周邊居民勿驚慌

環保局長現場督導，要求施工廠商確實推動發電機更新工程。





為提升垃圾資源回收廠整體運轉效能，新竹市垃圾資源回收廠近期完成汽輪發電機更新作業。環保局表示，為確保設備於正式運轉前之安全性與穩定性，將於試車前依標準程序辦理蒸汽管路吹掃作業，相關作業皆屬必要且正常的工程流程，該作業14日至1月18日進行，現場將出現間歇性、短暫之尖銳聲響，每次約持續十分鐘，並伴隨大量蒸汽排放，均為蒸汽管路吹掃的正常現象，請洽公民眾及周邊居民無需驚慌。

環保局說明，此次蒸汽吹掃作業消音器出口設置於焚化廠區東側變電站前。為確保作業安全，蒸汽吹掃進行期間，廠方將視實際狀況，適時管制周邊人員及車輛通行，並加強現場安全維護與引導措施，請用路人及相關人員配合現場指引。

環保局指出，此次蒸汽管路吹掃每日作業時間為9時至12時、13時至17時。環保局將持續監控作業情形，確保工程安全與周邊環境影響降至最低。



