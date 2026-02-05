竹市無人回收站擴點至43站 迄去年底回收112萬支寶特瓶

新竹市無人回收站提供二十四小時不打烊的便利回收服務，環保局五日於將軍村辦理擴點啟用儀式，市長高虹安宣布今年將新增二十一個站點，讓全市無人回收站擴點至四十三站。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市政府智慧科技的無人回收站，提供二十四小時不打烊的便利回收服務，截至去(一一四)年底共設置二十二站。環保局五日於將軍村辦理擴點啟用儀式，宣布今年將新增二十一個站點，讓全市無人回收站擴點至四十三站，並同步推出「資源第二人生永續展」、有闖關活動、心理測驗以及手作體驗等，邀請民眾透過實際參與，落實淨零綠生活，還有機會將沖繩來回機票等多項好禮帶回家。

市長高虹安表示，無人回收站今年預計擴增二十一站，並以「一里一站」全面設置為終極目標，未來將整合回收點數機制，結合行動電源及智慧雨傘租借服務，並串聯竹市U-bike與Gogoro充電站點，逐步打造便利且友善的「城市共享生活圈」，讓智慧回收成為市民生活的一部分。

高虹安進一步表示，今年擴增之機台，除了寶特瓶、鋁罐、HDPE牛奶瓶、廢乾電池等四大類回收物外，並新增「紙杯」回收項目，為「全國首創」可以回收240~665ml的手搖飲紙杯；未來機台再加入回收點數兌換「再生狗便袋」創新智慧設計。透過「一投、二集、三回饋」的機制，讓市民親自體驗「把資源投進來、點數集起來、生活回饋拿得到」。

環保局長江盛任說明，自一一三年六月啟用無人回收站，目前已設置二十二處站，回收品項包含寶特瓶、鋁罐、HDPE牛奶瓶及廢乾電池等四大類資源物，累計至去年十二月，總計回收超過一百一十二萬支寶特瓶、十三萬支鋁罐、五萬支牛奶瓶、三十二萬顆廢乾電池，回收成果亮眼。

環保局表示，「碳竹雞」智慧回收機台具備三大功能，包括「回收辨識」、「即時回饋」與「碳減量可視化」，市民投瓶後即可獲得點數，不僅能透過實體一卡通享有現金回饋（回收同品項之寶特瓶、鋁罐、電池五個即可回饋一元，未滿一元則自動轉入愛心捐贈），亦能以「碳竹雞APP」會員身分獲得點數回饋（每回收一個寶特瓶、鋁罐或電池可得十點），點數可於APP內查詢並兌換優惠。

環保局指出，將同步於將軍村推出「資源第二人生永續展」，展覽期間即日起至二月十日，邀請市民透過實際參與三項活動，包括心理測驗抽獎活動獎項共計五名，包括沖繩來回機票、re-ing甜點露露椅（再生家具）、Double Dribble二次運球球類植栽、嘉義新悅花園酒店住宿券、響賓餐旅集團五百元好禮享券，各一名；現場闖關集章活動共計一千二百八十份獎品，現場永續手作體驗課程共計三項四節課。活動相關資訊可搜尋「碳竹雞｜泥滑島循環研究站」Facebook 粉絲專頁(https://lihi.cc/mpZvs)。