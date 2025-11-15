竹市營建業84台施工機具取得清潔排放自主管理標章

新竹市作為快速發展的科技城市，營建工程數量持續增長，伴隨而來的施工機具黑煙排放，成為城市空氣品質管理的重要挑戰。環保局表示，為有效改善柴油引擎施工機具的空氣污染問題，環保局落實環境部「施工機具清潔排放自主管理標章規範」，積極鼓勵業者執行自主維修保養，確保引擎及排氣系統處於良好操作狀態，截至一一四年十月，已成功輔導八十四台柴油引擎施工機取得具「清潔排放自主管理標章」，共同守護竹市好空氣。

新竹代理市長邱臣遠昨（十五）日肯定所有為提升空氣品質努力的營建業者，共同減輕環境負荷，實踐企業社會責任。他強調，竹市在科學園區帶動下快速發展，如何在城市發展與永續環境之間取得共生共存，是一大挑戰。提醒所有承包廠商除應確實依循「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」執行各項污染防制作為外，更應優先使用取得「清潔排放自主管理標章」的施工機具，透過加強保養維護及汰舊換新，大幅減少污染物排放，落實淨零綠生活。

新竹市環保局說明，施工機具使用年限越高，排氣的不透光率檢測值也越高，代表黑煙排放的機率亦隨之增加。對此，環保局要求機具廠商必須強化保養維護與汰舊換新，以降低黑煙排放，進而提高環境品質，同時展現營建業者重視環保的具體行動，營造健康安心的生活環境。

環保局指出，目前針對轄內六處大型環評工地承諾使用取得清潔排放自主管理標章的機具，皆定期巡查；另新竹科學園區空氣品質維護區內的工地，自一一五年七月一日起納入管制，應使用取得清潔排放自主管理標章的機具，以維護空氣品質。

環保局表示，建議施工機具業者主動透過環境部「施工機具管理系統」(https://gov.tw/Koy)線上申請核發標章，藉此提升企業形象，一起維護友善的生活環境。同時提醒營建工程業者及承包廠商，在工程發包及施工過程中，應善盡把關責任，優先選用取得標章的施工機具，才能減少污染排放，此舉不僅對工地管理及空氣污染防制有極大助益，也能確保施工人員健康，並減少產生空污危害。