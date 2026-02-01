竹市爭取26億 中央只給近千萬

新竹市長高虹安1日在新竹市政府接受中時專訪。（石智中攝）

新竹市長高虹安1日在新竹市政府接受中時專訪表示，向中央爭取26億元擴校增班補助，無奈最終核定不到1000萬元。（石智中攝）

新竹市升學競爭激烈，會考5A學生比例高，但公立高中名額不足，孩子被迫跨區就讀。新竹市長高虹安表示，除市立高中增班，也規畫數位實驗高中，未來希望有完全中學；她曾向中央爭取26億元擴校增班補助，無奈最終核定不到1000萬元，與實際需求落差很大。

竹苗地區長年面臨高中供給不足問題，頂尖學生競爭激烈，市區學校愈來愈難進，想到要讓孩子到外縣市就讀，讓家長十分焦慮。竹科實驗中學民國113學年度增加1班，新竹中學已核定116學年度起高一至高三各擴增2班，118學年度將從目前54班增至60班，新竹女中則受限校地及教室數量無法增班。

廣告 廣告

面對高中入學長年供給不足，高虹安說，學生競爭非常激烈，校舍、班級數都不夠；其實就學人口可以預測，孩子從國小一路上來，需求量算得出來，但校舍卻不能說蓋就蓋，一定要提前規畫，不是看到不夠才處理。

她上任第1年即盤點國高中預估就學人口與可招收名額的差距，在市立高中先增班，同步啟動校舍增建。今年光武國中、培英國中、建功高中（國中部）等校舍工程將完工啟用，增加班級數與招生名額。

但新竹家長對孩子期待高，擠破頭想進竹中、竹女。高虹安坦言，國立高中增班仍要由國教署決定，地方政府能做的只有給出就學人口數據，讓他們知道實際壓力。

講到心酸處，高虹安提到113年時任行政院副院長鄭文燦來新竹討論教育議題，她替家長陳情，盼增加國立高中就學名額。當天市府送上「菜單」，爭取補助增班、校舍增建的經費約26億元，但「口頭答應，實際上沒有進口袋」，後來中央人事調整，相關補助並未實質到位，最後僅補助市立高中增班人事費不到1000萬元，讓地方政府非常無奈。