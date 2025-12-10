竹市特教美展登場 普特共融打造多元教育環境

新竹市政府十號在新竹市演藝廳舉辦「新竹市特殊教育學生美術比賽得獎作品美展」開幕式，其中、二度蟬聯的國中甲組三冠王的小耘與大家分享其創作心路歷程。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

「新竹市特殊教育學生美術比賽得獎作品美展」至今已邁入第二十一年，新竹市政府十日在新竹市演藝廳舉辦開幕式，活動由虎林國中同學的柔道表演拉開序幕，並邀請得獎同學代表分享創作心路歷程，在場來賓深受感動。代理市長邱臣遠與竹市各級學校校長也到場給予祝賀，場面溫馨且激勵人心。

邱臣遠表示，市府重視特殊教育品質，期盼每一位孩子都能在竹市發光發熱，一一四年度市府挹注特教經費高達七點二億元，並優化各項特教政策；自一一四學年度起，全市國中小校校設有特教組長，並持續增聘特教教師與助理員；今(一一五)年則在國中小與學前階段，共新設十八班各類特教班級，涵蓋集中式特教班、不分類特教班與視障巡迴班，全面回應學生多元的學習需求，同時也積極推動寒暑假專班、建置無障礙學習環境及完善教材教具配置，全面擴充支持能量，讓更多孩子獲得適切的協助。

廣告 廣告

邱臣遠說，新竹市的藝文實力跨越年齡與障礙，更走向世界，每年與姊妹市美國庫比蒂諾(Cupertino)進行交流，並由代表團將特教美展優秀藝術作品帶至庫比蒂諾市圖書館展出，實踐「讓新竹的孩子，做世界的孩子」的教育願景。

教育處表示，本屆美展的展期、自即日起至十二月十四日為期五天，以「有愛無礙，夢想盛開」為主題，比賽共分為繪畫、漫畫與電腦繪圖三大類，參賽學生從幼兒園至高中，涵蓋特教生與一般生。每位小小藝術家透過畫筆傳達他們的想法與感受。經評審選出共二百五十三件得獎作品，其中九十四件各組前三名，在此次展覽中展出，邀請民眾踴躍前往觀賞。

教育處補充，此次二度蟬聯國中甲組三冠王的小耘，目前就讀於新竹市育賢國中二年級，她的三幅作品《鳥中之王》、《海中爭霸》、《樹上精靈》，展現了充沛的想像力與細緻的觀察力，將日常加入想像的調味料，帶點趣味又不失真。