竹市獨居長輩提前幸福圍爐 感受滿滿年節氣息





關懷竹市獨居長輩，新竹市政府8日舉辦「阿公、阿嬤迎新春」獨居老人圍爐活動，邀請375名長輩提前團圓迎新年。活動現場準備豐盛年菜，並安排精彩表演與摸彩活動，讓長輩們在歡樂溫馨的氛圍中，感受滿滿年節氣息。市長高虹安親自出席關懷長輩，並頒發感謝狀予志工團體，感謝志工們長期投入關懷服務。

高市長強調，市府將持續透過制度面的照顧與情感面的陪伴，打造更完善的高齡友善環境，讓每一位長輩都能在新竹安心生活、幸福老化，實現「安居科技城」的施政願景。

市長高虹安頒發感謝狀予捐贈年菜的善心單位。

社會處長黃佳婷表示，目前竹市列冊獨居長輩共有375位，為能深入照顧這些獨居長輩，市府與財團法人杜華神父社會福利基金會、社團法人新竹市陽光仁愛協會、財團法人慈濟基金會新竹分會、財團法人福智慈善基金會、新竹市愛德會、新竹市榮欣志工服務隊、新竹市虎仔山長青會、新竹市東區金山社區發展協會、新竹市北區港北社區發展協會、新竹市北區民富社區發展協會、新竹市北區磐石社區發展協會、新竹市士林福德文化推廣關懷協會及老五老基金會等13個社福團體及社區，長期合作提供電話問安、關懷訪視及資源連結等服務，讓長輩們能在熟悉的環境下快樂老化。

社會處指出，獨老圍爐活動準備豐富菜餚，安排多場節目饗宴及摸彩活動，讓長輩們能歡喜呷百二，溫暖過好年，並藉由這次活動平台，同時致贈感謝狀給長期投入獨居長輩關懷團體與單位，感謝其一年為長輩們默默付出之辛勞，同時祝福長輩與志工夥伴健康平安!

