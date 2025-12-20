竹市當我們圈在舊城成果市集 登場

新竹市府歡迎民眾走訪舊城，多認識富含故事與情感的在地店家。

新竹市政府昨（二十）日在東門街舉辦「當我們圈在舊城」成果市集，現場集結舊城輔導店家與在地特色攤位二十家，並安排舞台演出、市集巡禮與互動體驗，呈現年度商圈再造復興計畫的整體成果，場面相當熱鬧。市長高虹安也親自走訪現場，與市民互動交流，肯定店家一年來在品牌強化與服務精進上的努力，並感謝民眾對舊城商圈的持續支持。

新竹市長高虹安表示，舊城區是新竹市最具文化底蘊的街區，市府透過舊城商圈輔導計畫協助青年創業者發展品牌，也陪伴老字號店家持續轉型，使舊城在保留歷史風貌的同時，更能以多元的方式展現舊城生活魅力。她指出，店家在市府的資源及協力下，學習到如何導入及善用數位工具行銷、改善店面環境，以及提供創新服務等。透過成果市集向市民展示輔導成果，不僅讓店家的成長更具體可見，也讓更多人願意再度走進舊城、回到城市的文化核心，未來市府也將持續推動相關計畫，讓舊城成為最具溫度的城市生活場域。

產業發展處長嚴翊琦說明，一一四年度舊城商圈再造復興計畫共輔導十五家店家，從品牌敘事、店面形象到社群推廣皆展現具體成果，其中，「想.．做書店」以Podcast節目建立內容平台，從書店視角訪談地方職人，透過聲音記錄推動舊城故事的延伸與傳播；老字號「金德興棉被店」則新增品牌故事牆，呈現店家歷史與棉被製作流程，使工作空間轉化為可與消費者互動的敘事場域，進一步提升品牌的溫暖形象。「八一四麗香冰店」與「吉草堂青草舖」今年完成招牌、價目牌與商品貼紙等視覺優化，強化店家辨識度與整體呈現；「文林堂」推出五款以新竹歷史為題的書籤，豐富舊城文化內容的延伸。

此外，計畫也支持青創品牌發展，「吉屋甜食」推出專屬保冷袋，提升產品保存品質，「小食光餐吧」則透過社群影像拍攝提升線上能見度，呈現今年輔導成果已在老店與青創之間形成多元且相互呼應的商圈面貌。