竹市發5千差別待遇？ 議員諷：聖誕老公公都當不好

新竹市長高虹安決定普發5000元現金。（示意圖／東森新聞）





新竹市府將發放發5000元消費金，下載APP登記還可以多領100元，現在傳出參與現金發放的工作人員以及大約7.4萬的長者都採直接入帳，形成不願排隊的市民反可享受多領100元的差別待遇。議員就諷刺市府，連當聖誕老公公都當不好。

新竹市長高虹安決定要普發5000元現金，讓新竹市民都能過好年，從1月24日開始發放實體現金，APP數位申請從30日到2月28號，而且可多領100元，至於特定長者或受兒少法保護的兒童，21日前就能入帳。所以現在就傳出，發放現金的工作人員還有7.4萬名65歲以上長者都是直接入帳，沒辦法享受好康，形成不願排隊的市民反而可享多100元的差別待遇。

民眾：「6、70歲的老人家，可能不太會用手機，下載東西不是那麼方便，如果可以直接發100不是更好，（格子裝）。」

民眾：「我覺得應該像政府普發一萬，那樣的方式，直接提款機操作，或是線上登記。」

有議員批評，市府提供多元管道讓民眾領取很好，但順序不對就是災難，議員甚至諷刺市府做法。竹市議員曾資程：「市政府普發現金，這麼簡單的事情都做不好，連當個聖誕老公公都不會。」

議員建議，應該先開放數位申請，就不用浪費公帑和人力，去開設實體發放站。不過市府卻表示，實體和數位兩種領取方式，行政成本各不相同，市府採取差異化設計，就是希望保障所有市民權益。

