竹市發5000元大紅包！這群人匯帳戶 24日起開始實體領取

新竹市振興經濟消費金5000元，第2階段將自1月24日起，在全市361個發放所，可實體領取5000元。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安（左三）15日親自向民眾解說5000元消費金的發放方式。（陳育賢攝）

「民國115年新竹市振興經濟消費金」發放作業已進入最後整備階段，市長高虹安15日親自向民眾解說5000元消費金的發放方式、時程與注意事項，確定第2階段自1月24日起，在全市361個發放所，可實體領取5000元消費金。

高虹安表示，此次發放5000元消費金規模相當大，預估受惠人口超過45萬人，市府規畫多元管道，確保市民朋友都能順利領取。

第1階段為114年已透過農會、郵局領取重陽敬老禮金之長輩（不含未提供轉帳帳戶者）及市府保護安置之兒童或少年，直接勾稽後1月21日匯入既有帳戶，當天無須申請即可自動收到5000元。

第2階段為實體現金領取，市府將於1月24 日在全市設置361個發放所，動員超過2000名第一線工作人員，讓市民可於現場順利領取現金，提醒市民務必預留時間，並依公告地點前往領取。

高虹安指出，此次消費金更首度將新生兒納入發放對象，凡於114年8月1日至115年7月31日出生之新生兒，皆可領取5000元消費金，新生兒若未能於114年9月30日（含當日）前設籍竹市，只要其父母之一方符合消費金領取資格，並於115年9月30日（含當日）前於竹市完成出生登記或初設戶籍登記，也可領取。

此外，為兼顧不同族群需求，市府也歡迎市民透過「新竹通」進行數位申請與匯款入帳（1月30日起至2月28日），分散現場人流、提升行政效率，完成登記後不僅可快速入帳，還可獲得加碼百元優惠，市民可多加利用，省時又便利。

高虹安強調，市府啟動跨局處合作機制，從整體規畫、系統建置、名冊造冊、金融機構協調，到發放點位設置與現場查驗作業皆同步推進。她也提醒市民務必提高警覺、防範詐騙，除未成年子女可同步代領外，其餘情形一律不得代理領取，市府也不會要求提供帳戶密碼或個人資料。「新竹通APP」是唯一官方數位領取管道，若接獲可疑訊息，請立即查證或通報警方。

產發處說明，市府已於日前辦理訓練講習，讓每個發放所都依照標準流程執行；同時，市府也設有專屬諮詢專線1999、03-5285000與市府官網上的消費金專區，將領取資訊精準地傳給每位市民。

產發處補充，市府將結合傳統市場、商圈及即將啟用的新竹漁港直銷中心，推出消費金加倍券與多元促銷活動，鼓勵市民支持在地消費，將政策效益轉化為產業動能，達到市民受惠、產業有感，推動新竹市整體經濟發展。

