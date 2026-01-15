竹市發5000元過年大紅包 使用「新竹通 APP」可多領100元

竹市府將於本月24日發放五千元大紅包給新竹市民，今(15)日舉行「發放振興經濟消費金記者會」，由市長高虹安向市民報告發放五千元消費金的發放注意事項。（圖／記者金祐妤攝）

(觀傳媒新竹新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹市政府將於這個月24日發放五千元大紅包給新竹市民，預估受惠人口超過45萬人，市府今(15)日舉行「經濟加足馬力、發放振興經濟消費金記者會」，由市長高虹安向市民報告發放五千元消費金的發放方式、時程與注意事項，高虹安表示，民眾可於1月24日現場領取5,000元消費金，以最直接、最有感的方式減輕生活負擔，同時振興地方經濟，帶動商圈、市場及在地產業共同成長。

高虹安表示，市府規劃多元管道，確保民眾都能順利領取，第一階段為114年已透過農會、郵局領取重陽敬老禮金之長輩（不含未提供轉帳帳戶者）及市府保護安置之兒童或少年，直接勾稽後1月21日匯入既有帳戶，當天無須申請即可自動收到5,000元。第二階段為實體現金領取，市府將於1月24 日在全市設置361個發放所，動員超過2,000位第一線工作人員，讓市民可於現場順利領取現金。

高虹安指出，此次消費金更首度將新生兒納入發放對象，凡於114年8月1日至115年7月31日出生之新生兒，皆可領取5,000元消費金，新生兒若未能於114年9月30日（含當日）前設籍竹市，只要其父母之一方符合消費金領取資格，並於115年9月30日（含當日）前於竹市完成出生登記或初設戶籍登記，也可領取。此外，為兼顧不同族群需求，歡迎市民透過「新竹通」進行數位申請與匯款入帳（1月30日起至2月28日），分散現場人流、提升行政效率，完成登記後不僅可快速入帳，還可獲得加碼一百元，歡迎市民多加利用，省時又便利。

高虹安強調，市府啟動跨局處合作機制，從整體規劃、系統建置、名冊造冊、金融機構協調，到發放點位設置與現場查驗作業皆同步推進。她也提醒市民務必提高警覺、防範詐騙，除未成年子女可同步代領外，其餘情形一律不得代理領取，市府也不會要求提供帳戶密碼或個人資料。

產發處說明，市府已於日前辦理訓練講習，讓每個發放所都依照同一套標準流程執行；同時，市府也設有專屬諮詢專線1999、03-5285000與市府官網上的消費金專區，將領取資訊精準地傳給每一位市民。