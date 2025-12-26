竹市確定禮讓高虹安 國民黨：不推派候選人

國民黨副主席兼秘書長李乾龍（圖右）表明國民黨明年在新竹市長選舉不推派人選。 圖：國民黨／提供

[Newtalk新聞] 國民黨今（26）日張貼中央常務委員選舉公告期間，國民黨副主席兼秘書長李乾龍談及 2026 選舉安排。李乾龍表示，為藍白合作，新竹市長選舉提名將會禮讓高虹安，國民黨不推派候選人。

對於國民黨未來將舉辦行動中常會的相關規劃。李乾龍受訪表示，目前仍在規劃中，應該會先到幾個艱困選區，從中、南部先辦，國民黨主席鄭麗文一定會親自主持，希望全台跑透透，由行動中常會先開始，以後也會陸續到各地方辦理宣講會，持續宣揚黨的理念。

廣告 廣告

另就新竹市長選情，儘管國民黨前發言人何志勇已召開參選記者會。李乾龍仍表示，為藍白合作，新竹市長選舉提名將會禮讓高虹安，國民黨不推派候選人。

對於高虹安目前並不具民眾黨籍，是否適用「藍白合」？李乾龍表示，應該不會影響，高虹安也是屬於民眾黨，雖現在是無黨，但藍白合作應該仍會以高虹安先開始。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

防範中共統戰滲透！政院拍板「兩岸條例」部份條文修正草案

國民黨通過兩黨協商小組 藍點名4縣市協商最強人選