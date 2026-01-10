竹市社區婦女協會攜手善心團體 關懷獨老與弱勢家庭

社會處處長與貴賓進行布袋球開球儀式。

▲社會處處長與貴賓進行布袋球開球儀式。

社團法人新竹市社區婦女關懷協會十日在西門國小辦理「歲末溫情、愛滿人間關懷獨居老人」活動，邀集各社會福利團體，在西門國小舉辦義賣活動，為獨居長輩與弱勢民眾募集年菜基金，提供豐盛年菜。社會處長黃佳婷出席與長輩同樂，並對協會及各參與團體的熱心付出表達感謝。活動現場還安排了布袋球趣味競賽，讓民眾除了參與義賣，也能透過輕鬆的競賽舒展身心、活絡筋骨，增添現場熱鬧與歡樂氣氛。新竹市議會市議員陳慶齡、蕭志潔、鍾淑英、黃美慧也一同到場共襄盛舉。

社會處長黃佳婷十日表示，市府團隊落實市長高虹安「老幼共好、幸福友善」的施政策略，積極推動獨居老人及弱勢家庭的各項福利措施。她指出，除了政府資源的投入，更需要民間力量的支持，感謝社團法人新竹市社區婦女關懷協會及各界善心人士每年在歲末年終舉辦義賣活動，讓弱勢民眾感受到滿滿的社會溫暖，也期盼更多企業與團體加入關懷行列，一同將愛與溫暖傳遞到社會每個角落。

社團法人新竹市社區婦女關懷協會理事長王淑靖表示，每年的活動已成為很多善心企業與團體的固定行事曆，包含國際同濟會台灣總會竹苗區、法人新竹市十大伴手禮促進會、新竹市青溪婦女協會、新竹市議員陳慶齡議員服務處、新竹市議員蕭志潔議員服務處等許多善心團體，都慷慨出錢出力，準備各式義賣商品與美食，募集年菜基金，為獨居長輩及弱勢家庭準備豐盛年菜，讓大家過一個溫馨好年。

社會處表示，目前新竹市列冊的獨居長輩共有三百九十一位。為深入照顧這些長輩，市府與12個民間單位長期合作，提供電話問安、關懷訪視及資源連結等服務。透過公私協力與跨單位合作，結合社會安全網體系，市府致力提升獨居長輩在社區生活的自主性，實現「在地老化」的目標。社會處也感謝眾多熱心企業與團體共襄盛舉，讓獨居長輩及弱勢民眾感受到社會的關懷與溫暖，營造一個充滿溫馨與友善的幸福城市。