竹市租屋市場活絡詐騙驟增 竹市府籲付訂金前先查出租人資訊真實性

記者曾芳蘭／竹市報導

竹科所在地的新竹市，租屋市場活絡，因此詐騙手法不斷翻新，詐騙案也件驟增，新竹市政府地政處二十三日提醒民眾，若遇屋主「要求先付訂金才能看房」等情形、應提高警覺，務必先確認對方身分與房屋資訊後，才可以付款，切勿因急於成交或貪圖低價而落入騙局。

地政處表示，根據內政部警政署一六五反詐騙數據顯示，近期常見的租屋詐騙手法包括假房源、先付訂金及冒充屋主或仲介，不肖人士常以虛構房源、低於市價的租金及華麗裝潢的廣告吸引民眾，之後再以「先匯訂金才能看屋」、「預付訂金才能保留物件」為由行騙，民眾若未經查證便急於匯款或簽約，往往在對方失聯後才驚覺受騙，不僅租屋落空，金錢也難以追回。

地政處呼籲，為防範這類詐騙狀況，租屋前應詳加查證出租人身分資訊與房屋權屬真實性，主動要求出租人出示房屋權狀與身分證件，並申請地籍謄本，以確認與登記資料一致；若為仲介，則需要求提供屋主委託書與合法仲介證明；若是二房東，則應檢視其與屋主的租賃契約，並確認是否具備轉租授權。

此外，市府升級改版的「新竹市幸福宜居網二點０」（網址：https://eghouse.hccg.gov.tw/webgis/ ），除首創立體實價登錄價格資訊外，也提供租賃實價登錄資訊、合法業者地圖及街景查詢功能，可藉由簡明直觀的方式快速掌握周邊設施，了解租金行情趨勢，有助於尋找合適房源並查詢合法業者資訊，歡迎善加利用。

地政處補充說明，民眾透過具備查驗與保障機制的合法租屋平台或不動產經紀業者尋找房源，可有效降低租屋過程中的不確定風險。在簽訂租賃契約時，雙方應清楚載明姓名、聯絡方式與身分證字號等基本資料，並各自收存一份契約作為佐證，以利日後產生糾紛時有所依據。