竹市稅務宣導舉辦「馬上幸福送春聯」邀高虹安市長與民眾共享年味

人氣紅不讓的高虹安市長在稅務局贈春聯活動，驚喜獲贈可愛生日禮物，笑得燦爛又開心。（圖/記者黃溎芬翻攝）

【警政時報 黃溎芬／新竹報導】新竹市稅務局22日舉辦2026 馬上幸福送春聯租稅宣導活動，地下二樓藝文走廊一早就吸引市民排隊參與，現場人潮陣陣好熱鬧。活動邀請張雙土等12位書法名家現場揮毫，免費贈送春聯外並公開抽出20位幸運民眾，獲獎名家春聯掛軸一幅。市長高虹安也親自到現場向大家拜早年，共同歡賞書法創作及濃厚的年節氣氛。

新竹市稅務局名師揮毫送春聯活動開辦22年，深受市民喜愛。（圖/記者黃溎芬翻攝）

高市長表示，市府透過結合書法藝術與租稅宣導，讓政策宣導走入市民日常生活，也讓大家在春節前夕感受傳統文化的溫度，祝福市民們在新的一年平安順心、闔家幸福，「馬上幸福」迎接嶄新的一年。市長鼓勵大家採買年貨時多加利用手機條碼儲存雲端發票，不僅免去保存紙本發票的不便，還能自動兌獎並捐贈發票做公益。

廣告 廣告

新竹市稅務局2026馬上幸福送春聯租稅宣導大合照。（圖/記者黃溎芬翻攝）

這次特別推薦最新推出的「QTax 稅快辦」稅務自動化服務機，提供24小時全天候服務，可申辦財產清單、補發繳款書等16項書證，民眾僅需透過自然人憑證、註冊健保卡或手機認證即可辦理，快速又便利。稅務局長蘇蔚芳表示，今年邁入第22年的揮毫送春聯深受市民喜愛，現場特邀請12位書法名家書寫春聯，為市民送上祝福。為讓民眾在領取等待春聯時也能獲得實用的稅務資訊，現場設置租稅宣導攤位提供「稅籍異動即時通」、房屋稅2.0等相關諮詢服務，捐發票換好禮等活動；地政處與國稅局新竹分局分別提供「不動產交易安全」及「綜合所得稅手機報稅」新資訊，各攤位人潮填問券、打卡領贈品，提前感受年節的歡樂氣氛。主辦單位表示任何稅務相關疑問，歡迎至稅務局網站查詢，或撥打0800-000321、1999市民服務專線，將有專人提供服務。

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告