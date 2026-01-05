竹市稅務局第五屆納保官正式上任 持續守護市民租稅權益

(由左至右)法務科長潘芬芳、地價稅科長謝秉勳、稽核科長呂嘉倫審

▲(由左至右)法務科長潘芬芳、地價稅科長謝秉勳、稽核科長呂嘉倫審

為落實《納稅者權利保護法》精神，保障納稅者權益，新竹市稅務局日前完成第五屆納稅者權利保護官（簡稱納保官）遴選作業。稅務局表示，透過嚴謹、審慎的選任機制，遴選出三位兼具稅務專業與良好溝通能力的人員，自一一五年一月一日起上任，持續為市民提供稅捐爭議溝通協調、申訴與陳情協助，以及行政救濟諮詢等服務，共同守護民眾租稅權益。

新竹市長高虹安五日表示，納保官以超然獨立的立場，扮演納稅者與稅捐機關之間的重要溝通橋梁，透過專業協調與溝通、釐清爭議，降低徵納雙方誤解與紛爭，確保納稅者的權益獲得保障。第五屆納保官由稅務局法務科長潘芬芳、地價稅科長謝秉勳與稽核科審核員呂嘉倫擔任，任期自今年一月一日至一一六年十二月三十一日。三位納保官均具有豐富稅務歷練與協調專長，未來將攜手為新竹市民的租稅權益嚴格把關，提供更完善、貼心的服務。

廣告 廣告

新竹市稅務局長蘇蔚芳表示，自一O六年納保官制度實施以來，已協助近二百位民眾處理各類稅務爭議，納保官的專業服務不僅充分發揮疏減訟源功能，也在滿意度問卷調查中獲得民眾百分之百肯定。此外，納保官也主動走進人群，關懷弱勢族群，無論是地層下陷影響周邊民宅安全，或社區發生火災造成財產損失，均能即時前進現場，協助民眾辦理災害損失相關租稅減免；亦曾協助精舍師父完成跨機關扣繳申報作業。專業而溫暖的服務深獲民眾肯定，並獲贈八句偈語表達誠摯感謝。

新竹市稅務局補充，為落實資訊公開並提升查詢便利性，於官網設置「納稅者權利保護專區」，整合納保官聯絡方式、申請流程、法令資訊及宣導漫畫、短片等，歡迎市民多加利用。如需納保官協助，可透過書面、網路、電話、傳真或視訊方式提出申請，或撥O三五二二五一六一分機五OO、免費服務電話O八OO-OOO三二一、市民服務專線一九九九，將有專人為您服務。