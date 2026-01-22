竹市稅務局迎新年租稅宣導墨香洋溢 12位書法名家免費送春聯

新竹市稅務局二十二日於稅務局藝文走廊舉辦「二0二六馬上幸福送春聯、租稅宣導活動」，現場人潮絡繹不絕，市長高虹安至現場向市民拜早年，與大家一同欣賞書法創作。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市稅務局二十二日於稅務局藝文走廊舉辦「二0二六馬上幸福送春聯、租稅宣導活動」，一大早就吸引許多民眾排隊參與，現場人潮絡繹不絕。稅務局表示，此次活動邀請張雙土、張美卿、顧瑞鈴等十二位書法名家現場揮毫，除免費贈送市民春聯外，並公開抽出二十位幸運民眾，贈送名家春聯掛軸一幅。市長高虹安至現場向市民拜早年，與大家一同欣賞書法創作，濃厚的年節氣氛洋溢全場。

高虹安表示，市府透過結合書法藝術與租稅宣導，讓政策宣導走入市民日常生活，也讓大家在春節前夕感受傳統文化的溫度，高虹安同時也鼓勵市民在採買年貨時、多加利用手機條碼儲存雲端發票，不僅免去保存紙本發票的不便，還能自動兌獎並捐贈發票做公益。

廣告 廣告

高虹安並推薦稅務局最新推出的「QTax 稅快辦」稅務自動化服務機，提供二十四小時全天候服務，可申辦財產清單、補發繳款書等十六項書證，民眾僅需透過自然人憑證、已註冊健保卡或手機認證即可辦理，快速又便利。

稅務局長蘇蔚芳表示，名師揮毫送春聯活動深受市民喜愛，今年已邁入第二十二年，現場有十二位書法名家以蒼勁有力的筆法書寫春聯，為市民送上新春祝福，民眾亦可將自己的新年心願或祝賀詞句，請書法家揮毫寫成專屬春聯或紅包袋，並有機會將限量春聯掛軸帶回家。

稅務局指出，為讓民眾在領取春聯之餘也能獲得實用的稅務資訊，現場特別設置租稅宣導攤位，提供「稅籍異動即時通」、房屋稅2.0等相關諮詢服務，並辦理捐發票換好禮活動；市府地政處與北區國稅局新竹分局亦分別提供「不動產交易安全」及「綜合所得稅手機報稅」最新資訊，各攤位前人潮絡繹不絕，提前感受年節的歡樂氣氛。

參與活動的市民李小姐表示，手寫春聯在現今已愈來愈少見，因此每年都相當期待稅務局舉辦的送春聯活動，今年她特別選擇「金馬報喜」及「馬到成功」兩幅春聯，期盼新的一年事事順心、好運連連。