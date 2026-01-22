竹市稅務局送手寫春聯 熱鬧迎馬年

2026 馬上幸福送春聯租稅宣導活動。





新竹市稅務局22日於稅務局地下二樓藝文走廊舉辦「2026 馬上幸福送春聯租稅宣導活動」，吸引許多市民排隊參與，現場熱鬧非凡。稅務局表示，此次活動邀請張雙土、張美卿、顧瑞鈴等12位書法名家現場揮毫，除免費贈送市民春聯外，並公開抽出20位幸運民眾，贈送名家春聯掛軸一幅。

市長高虹安至現場向市民拜早年，與大家一同欣賞書法創作，濃厚的年節氣氛洋溢全場。高市長表示，市府透過結合書法藝術與租稅宣導，讓政策宣導走入市民日常生活，也讓大家在春節前夕感受傳統文化的溫度。她祝福市民新的一年平安順心、闔家幸福，「馬上幸福」迎接嶄新的一年。

廣告 廣告

名師揮毫送春聯活動深受市民喜愛，今年已邁入第22年。

稅務局長蘇蔚芳表示，名師揮毫送春聯活動深受市民喜愛，今年已邁入第22年。現場12位書法名家以蒼勁有力的筆法書寫春聯，為市民送上新春祝福，民眾亦可將自己的新年心願或祝賀詞句，請書法家揮毫寫成專屬春聯或紅包袋，並有機會將限量春聯掛軸帶回家。

參與活動的市民李小姐表示，手寫春聯在現今已愈來愈少見，因此每年都相當期待稅務局舉辦的送春聯活動。今年她特別選擇「金馬報喜」及「馬到成功」兩幅春聯，期盼新的一年事事順心、好運連連。

更多新聞推薦

● 500元運動幣1/26起開放登記 16歲以上都能抽