竹市稅務局《2026幸福新竹》月曆來了 12/4起捐發票輕鬆換

《2026 幸福新竹》月曆，12月4日起開放兌換。





迎接2026年馬年到來，新竹市稅務局特別推出《2026 幸福新竹》月曆，將於12月4日起開放兌換。稅務局表示，凡捐贈11至12月份雲端發票5張，即可兌換月曆1份，數量有限，換完為止，歡迎市民朋友把握機會，一起迎接嶄新的一年！

稅務局說明，《2026幸福新竹》月曆以童趣的筆觸與繽紛的色彩呈現市府施政亮點，從榮登英國生活品質研究院「2025 全球幸福城市指數」第75名、獲銀牌級榮譽，到新竹國際風箏節勇奪「米蘭設計大獎－銀獎」及「美國繆思大獎－金獎」的國際肯定，再到實踐「老幼共好」理念的新竹兒藝節及祝你好孕系列措施，完整記錄城市躍升的軌跡。此外，月曆也納入稅籍異動即時通、稅單電子化、納稅者權利保護及各稅開徵等實用稅務資訊，提醒民眾即時申請、如期納稅，維護自身權益。

稅務局指出，兌換活動自12月4日起登場，當日兌換時間為上午10時至下午2時，地點位於稅務局1樓聯合服務台。民眾只要捐贈11至12月份雲端發票5張，或紙本發票10張，即可兌換《2026 幸福新竹》月曆1本。活動當天也同步舉辦「捐發票換宣導品」活動，民眾捐贈雲端發票4至29張，並正確回答租稅問答，即可獲得宣導品1份。自12月5日起，月曆兌換時間改為每日上午9時至下午4時，地點為稅務局 1號櫃檯，數量有限，兌完為止，請民眾把握機會。



