竹市稅務局「QTax 稅快辦」啟用 提供全天侯自助發證、補單服務





為提升全功能櫃臺服務效能，新竹市稅務局15日舉辦「QTax 稅快辦～稅務自動化服務機」啟用記者會，代理市長邱臣遠主持啟動儀式，與貴賓們共同見證稅務服務新的里程碑。「QTax 稅快辦」創下本島第一！提供24小時全天侯自助發證、補單服務，不受辦公時間限制，讓市民享有便捷、高效的數位服務，切身感受智慧治理帶來的便利。

邱代理市長表示，落實市長高虹安「智慧治理」的施政藍圖，稅務局不斷精進業務智慧創新，推出「QTax 稅快辦～稅務自動化服務機」，提供財產清單、房屋稅繳納證明、稅籍證明及開徵期間補發稅單等16項便民服務。過去，市民朋友在申請補助或貸款時，還要到國稅局申請所得清單，現在透過跨機關合作，在「QTax 稅快辦」也能一併申請，省時省力。

24小時發證補單服務，便捷、高效。

稅務局表示，稅務自動化服務機取名「QTax 稅快辦」，代表Quick、Quality及Tax，寓意快速、優質的稅務服務，設置於稅務大樓1樓入口處，是本島唯一的24小時服務，不用請假、不用排隊，只要持身分證、自然人憑證、工商憑證，或是已註冊健保卡就可申請，忘記攜帶身分證或是沒有自然人憑證者，稅務局創新導入「手機認證」機制，透過手機和健保卡卡號，也能快速取得所需文件，歡迎市民朋友多加利用。

