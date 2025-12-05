竹市站前「晶品城」復業一拖再拖？ 市府：已要求加快招商腳步

新竹市站前晶品城複合商場開業一拖再拖？原預定年底重新開業，至今還未營運。市府：已要求業者加快招商營運腳步。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市火車站前、首座BOT立體停車場「晶品城購物廣場」2016年開業後，營運不到8年，去年3月封館休業後，已停業超過1年半，原先傳出承包業者擬將商場改做長照中心，飽受各界批評，擔憂將火車站前的精華地段商圈變死城，業者今年4月向市府申請回歸複合式商場經營，原預定年底營運，但至今仍未營運，重新營運時程一拖再拖。

對此，市府表示，業者今年4月向市府申請核定多目標使用，將再回歸複合式商場經營，已在招商中，且晶品城相關權利金有依契約規定繳納，目前正積極招商及籌備營運事宜。

位在新竹火車站前的晶品城廣場原是做停車場及多功能商場使用，2016年10月開幕後，曾引進金色三麥、乾杯、勝博殿等知名連鎖品牌，但隨著竹市百貨消費市場轉移、站前廣場及舊城區人潮沒落，加上前幾年受疫情影響，面臨營運困境。去年3月晶品城宣布停業後，原對外宣稱去年底會重新營運，但至今休業已超過1年半，先前傳出有工程車在晶品城進進出出，並傳出年底就會開館重新營運，但至今仍是靜悄悄，無動靜。

市府表示，晶品城整棟大樓目前仍在進行整修改裝工程，業者已在積極招商中，而晶品城內的停車場則皆照常營運，提供613個汽車停車位及1232個機車停車位。市府已要求業者加速招商腳步，同時業者已繳納年度應繳權利金。

