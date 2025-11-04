竹市總圖未完工先編購書費 曾資程：預算時程錯置浮編嚴重

新竹市文化局在明年度預算編列總圖藏書添購經費1313萬元，但目前總圖書館工程進度落落14%，藏書添購預算編在工程完工前，市議員曾資程認為這是預算時程錯置，市府浮編預算情況嚴重。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會正進行定期大會並審議市府明年度總預算，市議員曾資程表示，他支持總圖藏書的添購，但預算不該跑在工程前面，此次文化局所編的預算中有筆高達1313萬元的書籍購置費，要用於未來新竹市總圖書館的藏書擴增。他支持文化政策，也肯定市府重視閱讀、提升藏書量方向，但問題不在要不要買書，在於何時編列預算才合時宜。以目前總圖書館工程進度延宕來看，明年度要完工啟用很困難，文化局不應浮編預算，讓預算無法發揮效益。

廣告 廣告

文化局指出，藏書添購預算執行後將先分散到各圖書分館，待總圖完工後再移回總圖，以提高及豐富總圖的藏書量。

曾資程說，總圖書館工程延宕，市府將預算時程錯置，除浪費納稅人的稅金，也突顯市府明年度的預算編得浮誇無方向，依文化局回覆，目前總圖書館工程落後約14%。若進度順利，明年8月才可能完成主體建築，後續仍有機電設備、室內裝修、驗收及布館等程序，明年要啟用的機率非常低，但市府已先編超過1300萬元的藏書採購預算。

這種預算缺乏前瞻性規劃與時程配套的情況，已出現在各局處的預算中，多個局處以「能編就編、先編再說」來浮編明年度預算，這種「搶先卡位」的心態，在工程未完、計畫未成熟、需求未確定，經費卻已核列的情形，結果不是閒置保留，就是趕工浪費。而浮誇式的預算編列長久下來將造成財政紀律鬆散與城市建設品質下降，他建議市府應讓預算與進度對齊，從制度面建立合理的預算管理機制。

新竹市文化局在明年度預算編列總圖藏書添購經費1313萬元，但目前總圖書館工程進度落落14%，藏書添購預算編在工程完工前，市議員曾資程認為這是預算時程錯置，市府浮編預算情況嚴重。(記者洪美秀攝)

新竹市文化局在明年度預算編列總圖藏書添購經費1313萬元，但目前總圖書館工程進度落落14%，藏書添購預算編在工程完工前，市議員曾資程認為這是預算時程錯置，市府浮編預算情況嚴重。(資料照，記者洪美秀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「鳳凰」颱風最快明生成！不排除強颱 粉專：侵台機率中偏高

死豬數量兜不攏！ 豬農父子裁定收押 疑塗改化製三聯單罪嫌重大

「鳳凰」颱風明生成！ 路徑變數3可能 這條影響最劇全台都有感

涉登載不實 台中梧棲豬場陳姓父子凌晨羈押禁見

