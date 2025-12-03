竹市總預算暴增審查被「架拐子」 議員曾資程還原始末

預算暴增審查被架，新竹市市議員曾資程還原昨天市議會總預算審議始末。圖為昨天市議會總預算審查過程主席台綠營議員被架開架拐子情形。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會昨天在混亂及藍白強勢護航暴力架開佔領主席台4小時的綠營議員下，由議長許修睿敲槌三讀通過竹市115年度總預算。為阻擋及反對總預算被包裹表決的民進黨議員曾資程，是昨天被民眾黨議員李國璋在主席台前「架拐子」撐到最後的5屆資深議員，今天也還原整個總預算協商及審議始末，強調民進黨團做足很多功課，雖最後在藍白多數暴力下沒法刪到實質預算，但每個民進黨議員絕不愧對市民所託。

他說，新竹市明年度預算暴增，但議員的審查權卻被架空，到底是誰在壓垮新竹市政？議會審議預算過程中，黨團協商有必要，但不能成為形式，二讀會時就建議大會保留部分預算，先由各黨團提出刪減清單再進入協商；而各議員所提的刪減動議，也應納入協商處理。民進黨團提出多達392項的刪減動議。

曾資程說，過去3年市府的預算編很大，但執行力卻很差。很大原因是人力不足，明年度預算爆增到467億，比114年增加170億預算，預算編列嚴重失衡，有些單位預算滿出來，有些業務量大的單位卻資源不足。民進黨團多次提出浮編虛編的項目，要求進行實質審查，但議會卻沒收議員的審查權，且昨天的預算審查已違反議事規則第28、29條，以「包裹表決」方式沒收議員審查權。

而真正壓垮市政的不是審查，而是低落的執行與失衡的預算，曾資程說，今年度總預算為297億，去年議會刪減只有6000萬，佔總預算0.02%，如今竹市明年度總預算暴增到467億，增加的170億幾乎等於前市長林智堅8年向中央爭取的補助總額。在市府執行力沒有提升前，巨額預算只會成為壓垮市政的最後一根稻草。

曾資程說，民進黨在市議會只有9席，面對議會藍白過半數的情況，民進黨團身為少數，仍透過挑燈夜戰找出預算問題，並用議事規則、議事程序，讓市民看到問題在哪。即便最後一塊錢都沒刪到，也要讓市民了解，到底是誰不讓預算好好被審。

