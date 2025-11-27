竹市續推空氣品質維護區 邱臣遠代理市長：攜手打造清新宜居城市

新竹轉運站標示牌照片

新竹市交通流量大且車輛密度高，為守護敏弱族群及車輛密集區往來族群，竹市自一一一年起逐年劃設「空氣品質維護區」，至今共完成劃設新竹轉運站、虎林學區、新竹科學園區及馬偕兒童醫院等四處。為進一步保障當地環境與健康，明(一一五)年將針對虎林學區及新竹科學園區空維區擴大管制對象，以全面提升市區空氣品質維護環境品質。

新竹代理市長邱臣遠二十七日表示，「虎林學區空維區」原針對出廠滿五年柴油大客貨車、小貨車進行管制，自一一五年一月一日起，將加嚴管制至出廠滿三年，「新竹科學園區空維區」則進入第二階段管制，將納入出廠滿五年燃油機車；自一一五年七月一日起，學府路與博愛街（文教區）將劃設為第五處空維區，管制出廠滿三年柴油大客、貨車及小貨車（須有一年內取得排煙檢驗合格紀錄或具有有效期內自主管理標章）及出廠滿五年燃油機車（取得當年度排氣定期檢驗合格紀錄），另「新竹科學園區空維區」將納入管制柴油施工機具。

新竹市環保局說明，為提供柴油車及機車暢通的排煙（氣）檢驗服務管道，目前柴油車已授權認證二家「保檢合一」保養廠：永豐噴射器有限公司及中興柴油邦浦企業社，提供四期以上柴油大、小客貨車，進行車輛保養後可代驗核發標章服務。此外，轄內現有八十五家機車排氣檢驗站，方便車主定期辦理排氣檢驗，另為提升節能減碳效益，預計於一一六年機車排氣定期檢驗通知全面無紙化，為避免因忘記排氣定檢而受罰，環保局鼓勵車主登錄加入機車ｅ化定檢通知行列( https://gov.tw/JFM )。

新竹市環保局提醒，請柴油大、小客貨車及燃油機車車主注意相關規定，避免受罰，同時要注重車輛保養，一起提高環境品質，讓愛車的排煙（氣）檢驗合格，自由進出空品維護區不受罰。違者將依空氣污染防制法，處車輛使用人或所有人新臺幣500元以上6萬元以下罰鍰。全臺空氣品質維護區公告內容，可查詢環境部空氣品質維護區管制平台( https://gov.tw/CUC )。

新竹市環保局表示，透過持續劃設空氣品質維護區，實施移動污染源管制措施後，可有效管制行經之柴油車及燃油機車，提供淨零綠生活的環境品質，同時落實聯合國永續發展目標SDG11永續城市，打造宜居永續、幸福友善的新竹市。