竹市美術館百年特展以藝術開啟城市的百年想像 看展送「百年紀念乖乖」

新竹市美術館特展《遷徙．築徑．知識：百年的想像之地》即日起開展，代理市長邱臣遠致詞，邀民眾觀賞城市的成長與蛻變。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市美術館持續書寫城市新頁！今年以「走過百年」為主軸，推出第二檔特展《遷徙．築徑．知識：百年的想像之地》，展期即日起至明(一一五)年一月十一日，新竹市政府四日於市府大廳舉行開幕式，由代理市長邱臣遠揭開序幕，策展人陳宣誠、參展藝術家及教育協作學校代表大庄國小校長許雅惠皆出席共襄盛舉，現場以流動的沙畫表演揭開展覽序幕，象徵城市在時間長河中的不斷變化與再生。

邱臣遠表示，新竹市美術館見證城市百年發展歷程，作為城市重要的文化據點，不僅推動藝術與城市的對話，也肩負傳遞地方知識與推動文化再生的使命。此次特展延續「走過百年」精神，從建築擴展至整座城市，透過藝術、研究與行動，讓市民以新的視角看待生活環境，理解城市在時間推進中的轉化與延續。

策展人陳宣誠指出，今日的新竹是百年間人與環境彼此塑形的結果，展覽以「遷徙」、「築徑」、「知識」為策展主軸，構築屬於新竹地區的百年地景。從水文、植物、聲音與信仰等面向出發，藉由田野調查、藝術創作與教育協作，逐步建構屬於新竹的「地景檔案庫」，這不僅是一場藝術展覽，更是一種理解城市的方法。透過藝術的介入，讓人們重新閱讀城市、理解環境，使「地方」成為可被感知、被閱讀、被再創造的知識。

參與教育協作計畫的大庄國小許雅惠校長表示，今年是大庄國小創校七十週年，非常高興能邀請宣誠老師為大庄帶來光。這份光，不僅照亮了這片土地，也讓大庄有機會被更多人看見。我們照亮的不只是學校建築的改造，更是透過光的引導，將大庄的過去與現在交織呈現，讓大家得以看見校園的變化。

許雅惠表示，在宣誠老師團隊的引導下，孩子們勇敢地在彩色卡典西德上留下校園過往與現在的足跡，他們在潛移默化中培養出對美的感受力，這正是大庄七十週年最珍貴、最美好的禮物。

此外，此次也特別推出限量版「百年紀念乖乖」，結合經典零食與城市文化特色，以新竹市美術館作為主題設計包裝。展覽期間，至美術館現場打卡並填寫問卷，即可兌換「走過百年」紀念款乖乖乙包，數量有限，送完為止。