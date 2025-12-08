竹市美麗校園+1 香山高中落羽松大道完工啟用

新竹市香山高中落羽松步道完工，代理市長邱臣遠及貴賓與學子們開心合影留念。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

為了優化校園環境，讓校園動線更加安全、美觀，新竹市政府補助新竹市香山高中啟動「T行步道工程」，改善長期存在的地坪破損、排水不良及通行不便等問題，近日完工啟用，並命名為「落羽松大道」，代理市長邱臣遠八日下午親自到校視察完工成果，除了給予施工團隊肯定，並承諾市府將持續推動校園環境升級。

新竹市香山高中落羽松步道完工，代理市長邱臣遠及貴賓與學子們開心合影留念。(記者曾芳蘭攝)

邱臣遠表示，香山高中是香山地區重要的教育據點，T字形的行步道更是師生往返進出校園的重要人行動線，過去因地下管線施工及排水溝渠老舊，造成地坪多處破裂凹凸不平、高低落差明顯，不僅影響師生通行安全，也影響校園整體景觀。

廣告 廣告

邱臣遠指出，去(一一三)年九月，他視察學校時，收到校方反應相關問題，當下便立即責成教育處啟動評估，並核定全額補助新臺幣八百萬，展現市府迅速回應校方需求的效率與決心，此次整建工程不僅改善鋪面與排水設施，也兼顧景觀與機能，打造兼具安全、美感與休憩功能的友善空間。

教育處說明，此次工程內容涵蓋校園人行步道新舊鋪面銜接改善、地坪調整、周邊排水溝渠整建、自行車停放區排水改善、水溝蓋板更新等，完工後的步道更安全、整體景觀也更協調，提供學生一條兼具實用、安全與美觀的友善人行空間。

香山高中校長洪碧霜表示，市府的補助不僅改善步道安全性，也讓落羽松大道與休憩空間融合成為「學習、運動與生活」的新軸線，讓步道不只是通行空間，更是學生培養人際交流與身心健康的重要場域。