竹市義消獲全國競技總冠軍 8個月嚴格訓練展成果

競爭激烈的全國義消體能競技，竹市勇奪總成績全國冠軍。（圖：消防局提供）

2年一度的全國義勇消防人員體技能交流活動，今天（2日）在苗栗縣體育場登場，全國共計22個縣市與1港務消防大隊、逾1700名義消菁英齊聚一堂，展開激烈競技。新竹市義消總隊歷經8個月嚴格訓練，最終以堅定的毅力與卓越的團隊默契，從激烈競爭中脫穎而出，榮獲全國總成績冠軍殊榮。

全國義消競技車禍救援項目競爭激烈。（圖：竹市消防局提供）

新竹市代理市長邱臣遠表示，3月起選手們利用工作與家庭以外的時間密集訓練，從體能強化、戰術模擬、戰技操作到心理調適，無一不全力以赴。無論酷暑或風雨，成員們皆以實戰標準自我要求，彼此扶持、相互激勵，最終以亮眼成績印證了汗水的價值。市府將持續提供完善的訓練資源與裝備更新，協助義消在救災現場以更安全高效方式，守護市民生命財產安全。

廣告 廣告

竹市義消總隊長余邦彥（左3戴帽）親赴比賽現場為義消弟兄加油打氣。（圖：消防局提供）

消防局指出，這次全國義消體技能活動在苗栗縣體育場進行，項目包括火災搶救、車禍救援、繩索救援、救護技術及無人機運用等模擬實戰項目。新竹市義消總隊在各項表現皆極為亮眼，榮獲5項特優、2項優等佳績，展現救災應用實力與團隊協調的高水準表現，更獲得全國總成績冠軍殊榮。

新竹市義消總隊長余邦彥表示，新竹市義消總隊是全國義消中的常勝軍，在優良傳統下，全體隊員訓練絲毫不馬虎。這次獲全國冠軍殊榮，歸功於全體成員無怨無悔的付出，這份榮耀屬於所有參賽夥伴與在背後默默支持的家人，象徵的不止是比賽的勝利，更是對義消精神最深刻的詮釋。（彭清仁報導）