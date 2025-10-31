竹市義消總隊誓師出征 邱臣遠授旗勉勵
新竹市義消總隊代表竹市參加「114年全國義勇消防人員體技能交流活動」，新竹市政府31日於市府廣場舉行誓師授旗典禮，由代理市長邱臣遠主持，將隊旗授予總隊長余邦彥及義消選手，期勉以最佳狀態迎戰，展現竹市義消的專業與活力，為城市爭光。
邱代理市長表示，義消人員是城市安全防線中最堅實的後盾，平時在各項災害現場與消防同仁並肩作戰，無私奉獻的精神令人敬佩。市府感謝義消弟兄姐妹長期的投入與付出，未來將持續強化裝備補助與教育訓練資源，打造更安全的救災環境。他勉勵代表出征的選手秉持「團結、專業、榮譽」精神，展現竹市義消的實力與風采，將平時的訓練成果在全國舞台上發揚光大，也特別感謝余總隊長的用心帶領與支持，使義消總隊穩健發展，屢屢在救災任務中表現傑出，成為市民心中最值得信賴的英雄團隊。
消防局表示，義消總隊自3月起即展開為期8個月的密集訓練，內容涵蓋火災搶救、車禍救援、無人機運用、繩索救援及救護技術等5項競賽項目。義消夥伴們在本職工作之餘，犧牲夜間與假日時光，全力投入高強度的體能與技能訓練，展現出高度的紀律、熱忱與團隊精神。
